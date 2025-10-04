Sakatlıktan dönmüştü: Fenerbahçe'de Edson Alvarez kararı

Meksika Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kolombiya ve Ekvador ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunu duyurdu.

Kadroda dikkat çeken en önemli eksiklerden biri ise Fenerbahçe forması giyen Edson Alvarez oldu.

BU KEZ DAVET EDİLMEDİ

Teknik direktör Javier Aguirre, eylül ayında Japonya’ya karşı oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalan Edson Alvarez’i bu kez kadroya dahil etmedi.

Fenerbahçe'nin, Edson Alvarez'in Meksika Milli Takımı'na gitmesine onay vermediği belirtildi.

33 GÜN SONRA SAHAYA DÖNDÜ

Sakatlığını atlatan 26 yaşındaki ön libero, 33 gün aradan sonra UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Nice karşılaşmasında formasına kavuşmuştu.