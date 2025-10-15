Victor Osimhen, milli takımdan arkadaşına tavsiyelerde bulundu

Sevilla'nın Nijeryalı santrforu Akor Adams, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile yaptığı anlamlı bir sohbeti gündeme taşıdı.

Adams, Osimhen'in tecrübesinden nasıl faydalandığını ve onun sözlerinin kendisine nasıl moral verdiğini paylaştı.

OSIMHEN'DEN HAYAT DERSLERİ

Osimhen'e sosyal medya üzerinden mesaj yoluyla antrenman sonrasında "Kötü günlerle nasıl başa çıkıyorsun?" diye soran Adams, aldığı cevapla adeta bir motivasyon dersi aldığını söyledi.

Adams'ın sorusuna içtenlikle yanıt veren Osimhen, kariyerinde yaşadığı zorlukları hatırlatarak şunları söyledi:

"Kardeşim, her zaman kötü günler olacak. İster maçta ister antrenmanda… Ama tutunman gereken şey, sahip olduğun kalite ve en önemlisi kazanma isteğin. Başarma arzusu, potansiyelinin tamamına ulaşma dürtüsü… bunlar seni diğerlerinden ayıran şeylerdir. Kötü günleri mümkün olduğunca çabuk unutmaya çalış, tamam mı?"

"KENDİNE İNAN, KÖTÜ GÜNLER SENİ DAHA GÜÇLÜ YAPACAK"

Kariyeri boyunca pek çok sert eleştiriye maruz kaldığını belirten Nijeryalı yıldız, bu süreçlerin kendisini yıkmak yerine daha güçlü hale getirdiğini vurguladı.

Osimhen son olarak şu ifadeleri kullandı: