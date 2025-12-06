Trabzonspor ile Göztepe 31. kez rakip olacak Trabzonspor ile Göztepe arasında geride kalan 30 lig maçında bordo-mavililerin, galibiyet sayısında 13-6 üstünlüğü bulunuyor.

Göster Hızlı Özet Trabzonspor ile Göztepe Süper Lig'de 31. kez karşılaşacak.

Bordo-mavililer, önceki 30 maçta 13 kez galip gelirken, Göztepe 6 kez kazandı ve 11 maç berabere bitti.

Trabzonspor, İzmir deplasmanında 5 galibiyet aldı, geçen sezon Göztepe'yi yenemedi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Trabzonspor ile Göztepe, yarın İzmir'de yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 30 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 13-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 44 gol atarken kalesinde 25 gol gördü. TRABZONSPOR İZMİR'DE ZORLANIYOR Trabzonspor, İzmir deplasmanında galip gelmekte zorlandı. Bordo-mavililer, rakibi karşısında dış sahada oynadığı 15 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 19 gol atarken 15 gol yedi. GEÇEN SEZON İKİ MAÇTA DA GÖZTEPE'Yİ YENEMEDİ Trabzonspor, geçen sezon Göztepe karşısında galip gelemedi. Bordo-mavililer, İzmir'de 10 kişi kalan rakibi karşısında 2-1 mağlup olurken sahasında ise 1-1 berabere kaldı. Eshspor Haberleri Feyyaz Uçar'ın vefat eden torunu son yolculuğuna uğurlandı

Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulunda gerginlik!

Rayyan Baniya ameliyat edildi