Milli yıldızlarımız, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şov yapıyor FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda takımlarıyla birlikte mücadele eden milli oyuncularımız Kenan Yıldız ve Arda Güler, takımları adına yıldızlaştı. Kenan Yıldız takımı adına 3 gol atarken Arda Güler de 1 gol kaydetti.