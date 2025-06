Milli yıldızlarımız, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şov yapıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenen FIFA Dünya Kulüpler Kupası sürüyor.

Güzel maçların oynandığı FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na ise Türk yıldızlar damga vuruyor.

Serie A devi Juventus, grubunun ikinci maçında Wydad ile karşı karşıya geldi.

Karşılamayı Torino ekibi, 4-1'lik skorla kazandı.

KENAN HAT-TRİCK YAPTI

Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, hat-trick yaparak takımına galibiyeti getirdi ve maçın oyuncusu seçildi.

Real Madrid, grubunun ikinci maçında Meksika ekibi Pachuca ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın hemen başında 10 kişi kalan Real Madrid, eksik mücadele etmesine rağmen devreye 2-0 önde girdi.

ARDA SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Real Madrid'de ikinci golü Arda Güler kaydetti.

Hızlı gelişen Real Madrid atağında ceza sahası içinde topla buluşan milli yıldız Arda Güler, sağ ayağıyla köşeye şutunda topu ağlarla buluşturmayı başardı.

FIFA DÜNYA KUPASI RESMİ HESABI PAYLAŞTI

Öte yandan FIFA Dünya Kupası resmi hesabı son maçlarda turnuvaya damga vuran Arda Güler ve Kenan Yıldız ikilisini paylaştı.

Paylaşımda, "Türkiye’s 20-year-old stars are seizing the moment at the #FIFACW (Türkiye'nin 20 yaşındaki yıldızları FIFAC Dünya Kupası'nda sahneyi ele geçiriyor.)" ifadelerine yer verildi.

Paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.