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Haber Merkezi

Mısır Ligi'nde yaşanan bir olay görenleri şaşkına çevirdi.

Al Ahly, sezonun son haftasında Pharco'yu 6-0 mağlup ederek ligi ilk sırada tamamladı.

Al Ahly bu sonuçla Mısır Ligi'nde 45. kez şampiyon olurken sezonu 2. sırada bitiren Pyramids kulübü, ilginç bir hamleye imza attı.

SEZONU İKİNCİ BİTİRİP ŞAMPİYONLUK KUTLADILAR

Pyramids, lider Al Ahly'nin puan silme cezası alması yönünde CAS'a yaptığı başvuru henüz sonuçlanmamasına rağmen son hafta şampiyonluk kutladı.

KAHİRE DERBİSİNDE SAHAYA ÇIKMAMIŞLARDI

Al Ahly, Mısır Ligi'nde Zamelek ile oynayacağı Kahire derbisine yabancı hakem atanmaması nedeniyle sahaya çıkmamış ve hükmen yenik sayılmıştı.

BAŞVURU HENÜZ SONUÇLANMADI

Pyramids ise federasyonun ceza vereceğine yönelik açıklamasını istinaden CAS'a itirazda bulunarak rakibinin puan silme cezası almasını talep etmişti.