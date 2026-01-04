Murat Kılıç: Jurasek ayrıldı

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kamp yapan Beşiktaş'ta asbaşkan Murat Kılıç takımın akşam saatlerinde yapacağı antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMIZIN MOTİVASYONU ÇOK YÜKSEK"

Siyah-beyazlıların asbaşkanı Kılıç, "Kış kampımız sadece fiziksel eğitimin olduğu bir yer değil. Takımımızın, futbolcularımızın, motivasyonunun ve birlik beraberliğin olduğu, beraber hareket etmenin ve takım oyununun nasıl olması gerektiğiyle ilgili çok güzel bir eğitim yeri. Siz de bunun farkındasınız. Motivasyonumuz çok yüksek. Oyuncularımızın motivasyonu çok yüksek. Özellikle hocalarımız, teknik ekibimiz birebirde kendileriyle hem görüşme anlamında hem anlamda hem de eğitim anlamında çok güzel zaman geçiriyoruz. Bu eğitimlerin olması bize gelecekte çok faydalı olacaktır" dedi.

"İLK 11’DE OLACAK OYUNCULARA BAKIYORUZ"

En önemli konulardan bir tanesinin de transfer olduğunu vurgulayan Kılıç, "Biliyorsunuz ara dönemde transfer yapmak çok kolay değil. Biz özellikle hocalarımız ve ekibimiz o kadar çok sık eleyip, sık dokuyorlar ki oyuncuların hem geçmişine, hem sakatlık durumuna hem de ruh hallerine çok detaylı bakılıyor. Hata yapma lüksümüz yok. Şu anki mevkilerde, yeni oyuncu alacağımız mevkilerde ilk on birde oynayabilecek ve ilk on birde oynayabilmek için yarışta olabilecek oyunculara bakıyoruz. Bugün bundan dolayı çok acele etmiyoruz" diye konuştu.

"OYUNCULARLA ANLAŞMA TAMAM, KULÜPLERİYLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Transferde acele etmediklerine dikkat çeken Murat Kılıç, "Şu anda iki tane yabancı oyuncu biliyorsunuz kampa katılmadı. İki tanesi de genç oyuncu alma hakkımız var. Dört tane transfer yapma hakkımız var. Bunun da tamamını dolduracağız. Dediğim gibi bu transferler, hem taraftarlarımızı heyecanlandıracak hem de oyun oynarken bizleri de motive edebilecek oyuncular olacak. Oyuncularla görüşülüyor. Oyuncularla anlaşmalar tamam ama bizim aradığımız oyuncular takımlarında oynayan ve takımlarının da önemsediği oyuncular. Şimdi takımlarıyla anlaşmaya çalışıyoruz. Çok kısa süre içerisinde anlaşmış olacağız. Kampa yetiştireceğiz büyük bir ihtimalle. Bizim şu anki ilk hedefimiz istenilen mevkilerdeki yerleri doldurmak" dedi.

"EKONOMİMİZİ DÜŞÜNEREK HAREKET EDİYORUZ"

Transferi yapılacak oyuncuların isimleri hakkında sorulan soruya Murat Kılıç, "Şu anda oyuncularla görüşüldü. Oyuncularla anlaşmalar sağlandı ama kulüpleriyle daha herhangi bir sözleşme yapmadığımızdan dolayı şu anda isim zikretmemiz çok doğru olmaz. Bu arada biz tabii bu transferleri yaparken hem bütçesel anlamda da ekonomimize de göre hareket ediyoruz. Ekonomimizi de düşünerek hareket ediyoruz. Çünkü geleceği riske atmak istemiyoruz. Bizim ekonomiyle ilgili çok çalışmamız var. Bunu daha önce de çok bahsettik. Ekonomimiz özellikle çok kısa süre içerisinde, çok güzel bir gelir getirecek planlarımız var, projelerimiz var. Bunların hepsini de çok kısa sürede yaşayan sağlayacağız. Şu anda da bütçeyle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Biz herhangi bir bütçeyle ilgili bir şey söylemedik. Kendileri ilk on birde oynayabilecek, yarışta olabilecek oyunculara, değerlerini, fazlasını edebilecek değerlerini verebiliyorlar. Bütçeyle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok" şeklinde cevapladı.

"STOPER, SOL BEK VE 6-8 OYNAYACAK TRANSFERLER YAPILACAK"

Hangi mevkilere transfer yapılacağıyla ilgili soruya Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, "Mevkilerle ilgili stoper, sol bek, sol bek biliyorsunuz Jurasek ayrıldı. Bir altı sekiz oynayabilecek, bu mevkilerimiz boş. İlk birinci önceliğimiz bunlar ama fırsat transfer olursa, santrafor da olur, fırsat transfer olur, sol kanat da olur, sağ kanatta olur bunlar olabilir" açıklamasını yaptı.

"YENİ TRANSFERLERİ KAMPA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Yeni transferleri kampa yetiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Kılıç, "Bu süreçte de olabilir tabii. Pazartesi günü kulübüyle de anlaşmaya varıldığı zaman kampa gelecek oyuncu ama çok kolay olmuyor. Bu neden kolay olmuyor, çünkü kulübü bırakmak istemiyor. İlk önce özellikle devrede kimi bırakmak istersiniz? Sizin işinize yaramayan, takıma katkısı olmayan oyuncular. Böyle bir transfer yapmayacağız. Oynayan, sakatlığı olmayan, yaşı genç, ileriki günlerde kulübümüze faydası olabilecek oyunculara baktığımız için bundan dolayı bugün de olabilir, yarın da olabilir. Özellikle Afrika Kupası var. Noel tatili var. Yani kulüpleriyle anlaştığımız zaman gelebilirler" ifadelerini kullandı.

"KALECİ TRANSFERİ PLANLIYORUZ"

Kaleci transferinde Chelsea’de forma giyen kaleci Filip Jörgensen ile ilgili soruya Kılıç, şu şekilde cevap verdi:

Kaleci transferi planlıyoruz. İsim vermek istemiyorum. Görüşmeler var. Zaten basında çıkan isimler yanlış isimler değil, doğru isimler. Dediğim gibi oyuncularla görüşmeler yapıldı.

"RAFA SILVA KENDİ İSTERSE OYNAR"

Rafa Silva ile ilgili gelen soruya Asbaşkan Murat Kılıç, "Rafa Silva kampa katıldı. Kampta da antrenmanlara çıkıyor. Eğitimini de alıyor. Bizim kulüp olarak ne Sergen Hoca'nın ne teknik ekibimizin, ne yönetim olarak Rafa Silva ile bir sorunu yok. Kendi isterse oynar. Kendine bağlı. Bizlik bir iş yok burada. Şu an normal süreç devam ediyor. Kendi isterse oynayacak" dedi.