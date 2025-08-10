Murat Şahin: Beklemediğimiz bir başlangıç oldu

1. Lig'in ilk haftasında Mersin'de konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 yenilen Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, sezona beklemedikleri bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın ilk 25 dakikasından sonra hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

"İKİNCİ YARI SIKINTILARIMIZ DEVAM ETTİ"

Maça iyi başladıklarını dile getiren Şahin, şunları dedi:

"DERS ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR"

Şahin, iki dönemlik transfer yasağı ve oyunculardan bazılarından takımdan ayrılmasının kulübü etkilediğini aktardı.

Sezona iyi başlayamadıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

Lig çok uzun ama beklemediğimiz bir başlangıç oldu. Devamını iyi yapmamız gerekiyor. Ders çıkarmamız gerekiyor. Nerelerde sıkıntı ve kadromuzun ne kadar dar olduğunu daha da net görmüş olduk. Benim için bir hayal kırıklığıydı ama düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Oyuncu grubumuzla burada yaptığımız hataları düzeltmeye çalışacağız. Buradan çıkmamız gerekiyor. Lig çok uzun bir maraton. Hemen bir maçla tabii ki yıkılamayız. Buradan doğru dersleri çıkartırsak devamında iyi yerlere gelebiliriz.