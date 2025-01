Süper Lig’in 21. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Rizespor’a 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, hakemlerin kendilerini geliştirmesi gerektiğini savundu.

"GÜÇLÜ BİR OYUN OYNUYORUZ"

Dalcı, şu ifadeleri kullandı:

Geldiğimiz haftadan beridir pozitif bir oyun ve güçlü bir oyun oynuyoruz. Bunun hakkını da almak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Saha içerisinde belirleyici olanlar, oyun ve oyuncular olması gerekiyor ama karar vericiler maalesef. Niyetlerinin kötü olduğunu düşünmüyorum ama biz kendimizi nasıl geliştiriyorsak, onların da bu anlamda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Cesur olmaları gerekiyor. Skordan bağımsız, takımdan bağımsız ya da bulunduğu fikstür, puan durumundan bağımsız doğru karar vermeleri gerekiyor. Mesela 5 numaralı oyuncu bugün maçı nasıl tamamladı, ona şaşırıyorum. Penaltı bu kadar rahat aleyhimize verilirken, lehimize verilmemesi açıkçası beni çok şaşırtıyor. Bu kadar basit mi şimdi? Geldi, verdi, çekti, gitti. Bu mu yani şimdi? Oyun bu mu, hakkı bu mu, adalet bu mu? 4-5 dakika uzatma veriyor, uzatmada penaltı var, nasıl 30 saniye kala biter? 30 saniyede ya da 1 dakikada skor değişebilir, her şey olabilir. Ver kardeşim, neyse onu ver. Seni ilgilendirmez Rize'nin durumu, seni ilgilendirmez Demirspor'un durumu. Sen içeride doğru ve adil olmak zorundasın. Antrenörlük hayatımda ilk defa hakemleri bu anlamda eleştiriyorum. Tekrar söylüyorum 20 tane yanlış karar da verse niyetini kötü olduğunu asla düşünmüyorum ama kendinizi geliştirin. Biz kendimizi geliştirmek için her şeyi yapıyoruz, kişisel gelişimimize, hocalarımızı ne yapılması gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bizler de yapalım, sizler de yapın. Düşeriz, şampiyon oluruz, oyuncu yetişir, yetişmez bunlar başka sorunlar ama karar verenler bu işte gerçekten biraz daha kendilerine bu anlamda geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum.