Necip Uysal’dan Beşiktaş kararı sonrası ilk açıklama

Beşiktaş’ta uzun yıllardır forma giyen Necip Uysal, siyah-beyazlı kulübün kendisiyle ilgili aldığı ayrılık kararının ardından ilk kez konuştu.

YÖNETİMDEN "TAKIM BUL" TALEBİ

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 6 yılı altyapıda olmak üzere toplam 22 yıldır kulüp bünyesinde bulunan Necip Uysal ile kaleci Mert Günok’tan kendilerine yeni bir kulüp bulmalarını istemişti. Karar, camiada ve taraftarlar arasında geniş yankı uyandırmıştı.

"SPORTİF KARAR DENİLDİ"

Gazeteci Fatih Doğan’a açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, kararın gerekçesine dair kendilerine yapılan bilgilendirmeyi aktardı. Uysal, “Bizim bildiğimiz, yapılan resmi açıklama. Sergen hocanın sportif kararı olduğu söylendi. Bunun dışında bize iletilen başka bir gerekçe yok” ifadelerini kullandı.

"HOCAYLA HENÜZ KONUŞAMADIM"

Teknik direktörle henüz doğrudan bir görüşme gerçekleştiremediğini dile getiren Uysal, sürecin kendisi için de belirsiz olduğunu vurguladı.

"22 YILDIR ŞEREFLE TAŞIDIĞIM FORMAYA ZARAR VERMEM"

Beşiktaş’a olan bağlılığının altını çizen Necip Uysal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“22 yıldır şerefle formasını giydiğim camiama en ufak zarar verecek bir ifade kullanmak istemiyorum. O yüzden süreci bekleyeceğiz. Anlamaya çalışacağız.”

Necip Uysal’ın geleceğine ilişkin kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.