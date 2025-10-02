Necla Güngör Kıragası, UEFA Kadın Milli Takımlar Konferansı'na katıldı

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, 5. UEFA Kadın Milli Takımlar Antrenör ve Teknik Direktörler Konferansı'na katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Zürih kentinde 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıda 2025 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Konferansta, kadın futbolunun teknik, taktik ve fiziksel olarak en üst seviyeye ulaştığı, özellikle profesyonel liglerde oynayan oyuncuların gelişimlerinin turnuvaya yansıdığı belirtildi. Ayrıca oyun temposunun önümüzdeki yıllarda artacağı öngörüldü.

"KADIN FUTBOLUNUN BÜYÜK BİR GELİŞİM İÇİNDE OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Konferans sonrası değerlendirmelerde bulunan Necla Güngör Kıragası, kadın futbolunun ilerlediğini belirterek, "Son 3 yılda Avrupa'da kadın futbolunun büyük bir gelişim içinde olduğunu görüyoruz. UEFA B Ligi'ndeki rakiplerimiz Kosova, Bosna Hersek ve Slovenya gibi ülkeler de oyuncularını üst düzey liglere yönlendirerek gelişim sağlamaya çalışıyor. Sürdürülebilir bir kadın futbolu ekosistemi için tüm paydaşların birlikte hareket etmesi gerekiyor. Önümüzdeki 3 yıl içinde Avrupa'da kadın futboluna yapılacak yatırımlar daha da artacak. Umuyorum ki biz de Türkiye olarak bu büyük gelişimden payımızı alacağız." ifadelerini kullandı.