Nelson Semedo, Fenerbahçe’deki ilk golünü kaydetti

Fenerbahçe, Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken, 1 gol Nelson Semedo’dan geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanan 2. maçta aldığı darbe nedeniyle kas yaralanması yaşayan Semedo, Akdeniz ekibine karşı oynanan karşılaşmayla birlikte takıma döndü.
İLK GOLÜNÜ ATTI
Mücadeleye 11’de başlayan Semedo, 72. dakikada takımının ilk golüne imza attı.
Sol kanattan Levent Mercan’ın ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Semedo’nun uzak direğe yerdenn sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.