Nenad Bjelica'dan Uğurcan Çakır'a övgü Pendikspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından Trabzonspor'un Hırvat çalıştırıcısı Nenad Bjelica, "Uğurcan'a ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Son dakikalardaki kurtarışla 2 puan kazandırdı bize" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Süper Lig’in 7’inci haftasında Trabzonspor sahasında Pendikspor'u 2-1 yendi. Bordo-mavililer bu sonuçla puanını 12'ye çıkardı. Konuk ekip ise 4 puanda kaldı.

Kazanılan üç puanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, açıklamalarda bulundu.

"Hak ederek kazandık"

Bjelica, sözlerine şu şekilde başladı:

Hak ederek kazandık. Zorlu bir 3 puan oldu. Futbol aslında böyle bir oyun. Kendi bulduğunuz fırsatlardan yararlanamadığınızda rakip ilk bulduğu fırsatta golü buluyor. Bizim adımıza böyle bir maç oldu. Oyuncularımı ve taraftarlarımı kutluyorum. Çok güzel bir galibiyet oldu. Uğurcan'a da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Son dakikalardaki kurtarışla 2 puan kazandırdı bize. Son zamanlardaki eleştirilere de bakınca önemli bir kurtarıştı.

"Kısa süre içerisinde aramıza dönmesini diliyoruz"

Hırvat teknik adam, Pendikspor maçında sakatlanan Benkovic hakkında şunları dedi:

6 numarada Berat ve Mendy oynuyor. Kourbelis, bu açıdan kadroda yok. Mendy'nin kırmızı kartıyla birlikte Kourbelis şans bulacak. Benkovic'in umarım kötü bir sakatlığı yoktur. Kısa süre içerisinde aramıza dönmesini diliyoruz.

"Çok etkileyici bir performans sergiliyor"

Pendikspor karşısında da gol atan Onuachu ile ilgili Bjelica, şu sözleri sarf etti:

Çok etkileyici bir performans sergiliyor Onuachu. 3 maç 3 gol. Bunun dışında da katkıları var. Onuachu bize gelmeden önce, bir süre takım antrenmanlarından uzaktı. Neredeyse 3 antrenman yaptıktan sonra hemen oynadı. Hazır olduğunda şu an yaptığından çok daha fazla işler yapacak. Çok kaliteli biri. Kendini daha da hazır hale getirdiğinde ne kadar iyi bir oyuncu aldığımızı göreceksiniz. Çok çalışkan ve kaliteli birisi.

"Bizim için farklı bir sonuç olabilirdi"

Basın Toplantısı'nda da açıklamalar yapan Bjelica, şunları dedi:

Özellikle son 20 dakika bir kişi eksik de olsak rakibe çok pozisyon vermedik. Rakibimize son 20 dakikada 1 pozisyon verdik. Orada da Uğurcan iyi bir kurtarış yaptı. Aksine biz kendi bulduğumuz pozisyonlarda fırsatları değerlendirebilseydik bizim için farklı bir sonuç olabilirdi.

"Yorum yapmayacağım"

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü’nün demeçlerine yönelik düşünceleri sorulan Bjelica, şu açıklamayı yaptı:

Rakip takımın hocasının demeçleriyle ilgili yorum yapmayacağım. Toplamda 25 dakikada 1 kişi eksik oynadık ama buna rağmen takımımız iyi savunma örneği gösterdi. Gayet iyi mücadele ettiler. O anları takımımız çok büyük bir sıkıntı yaşamadan, Uğurcan’ın başarılı kurtarış yaptığı pozisyon dışında fırsat vermedik. Maçın tamamında 4-5 tane değerlendirebileceğimiz pozisyon vardı ama değerlendiremedik.

"Takımım gayet iyi oyun sergiledi"

Futbolun kolay bir oyun olmadığını belirten Bjelica, şu ifadeleri kullandı:

Bu forma ağır bir forma kulübün hedefleri her zaman büyük şu anki duruma bakarsak oyuncularda tabi iki korku ve endişe olabilir bunları düşününce takımım gayet iyi oyun sergiledi. Rakibe 1 pozisyon hariç gol fırsatı tanımayan oyuncularımı tebrik ediyorum. O pozisyonu kurtaran Uğurcan’ı da ayrıca tebrik ediyorum.

"Umut yakın gelecekte takıma katkı sağlayabilecek oyuncu"

Kourbelis ve Umut Güneş’e dair planları sorulan Hırvat hoca, şu açıklamayı yaptı:

Kourbelis’i sezonun ilk bölümünde oynadığımız maçlarda 6 numara olarak değerlendirmiştik. Son transferler yani Mendy ve Berat’ın takıma gelişiyle birlikte tercihimiz bu oyuncuları kullanmak yönünde oldu. Bu tabi ki Kourbelis’i burada kullanmayacağımız anlamına gelmiyor. Umut Güneş 2 haftadır bizimle adaptasyon sürecini atlatmaya çalışıyor. Son maçta takımla beraberdi. Takımla beraber zaman geçirme fırsatı buldu. Bu maçta ona süre vermeyi düşünüyorduk ama maçın genel gidişatında yapmamız gereken değişiklikler nedeniyle forma şansı veremedik. Umut’un kontratı 4 yıllık ve yakın gelecekte takıma katkı sağlayabilecek bir oyuncu.

"Başkanımız üzerinde inanılmaz baskı var"

Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan’ın maç sonrası yaptığı açıklamaları desteklediğini söyleyen Bjelica, açıklamasını şöyle noktaladı:

Başkanımız harika bir insan, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor hem onun hem benim hem oyuncular üzerinde inanılmaz baskı var. Bu baskının kimsenin üzerinde olmasını istemem. Kolay bir iş değil. Başkanımız da herkes gibi inanılmaz mücadele vermeye çalışıyor. Kendinden fedakarlık yaparak takımı devam ettirmeye çalışıyor. Hakem yönetimiyle ilgili mutlu olamayız. Başkanımızın sözlerini destekliyoruz. Hakemin bize yardım etmelerini beklemiyoruz, istediğimiz tek şey saygı. Burada mücadele gösteren herkes kendi gelecekleri adına bu mücadeleyi veriyor. İyi şeyler yapmaya çalışıyorlar hakemlerin buna yardım ederek değil saygı göstermelerini bekliyoruz. Bu saygıyı bugün sahada görmedik.