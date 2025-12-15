Neymar, ABD'de tanınmamak için maskeyle gezdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar, ocak ayında Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’den ayrılarak yetiştiği kulüp Santos’a dönmüştü.

Neymar, geçtiğimiz günlerde ise son 3 maçta 5 gol atarak Santos'u küme düşmekten kurtarmıştı.

Brezilyalı yıldız, bu kez ise saha dışı bir gelişmeyle gündeme geldi.

NEW YORK'TA MASKE TAKIP DOLAŞTI

Neymar, ABD'nin New York şehrinde görüldü.

Ünlü Times Meydanı'nda vakit geçiren Neymar, tanınmamak için ise değişik bir kılığa girdi.

Brezilyalı oyuncu New York sokaklarında tanınmamak için maske taktı.

İşte Neymar'ın o anları...