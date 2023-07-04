Performansıyla dünya devlerini peşine takan Arda Güler transfer sezonunun yıldızı olmaya devam ederken, genç yıldızın geleceği henüz netlik kazanmış değil.

Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki sezon takımda tutabilmek adına büyük çaba sarf etttiği 18 yaşındaki oyuncu için özellikle İspanyol kulüplerinin büyük ilgisi bulunurken, eski milli futbolcu Nihat Kahveci'nin sosyal medyada paylaşılan videosu kısa sürede viral oldu.

Şu sıralar tatilde olan Kahveci'nin telefonda İspanyolca olarak gazetecilere genç oyuncu hakkında bilgi verdiği görülürken, akıcı İspanyolcası da dikkat çekti. Kahveci'nin eşi Fulya Hanım da "Bana bir tatil borçlusun." diyerek Arda Güler'i etiketlemeyi ihmal etmedi.

Öte yandan Nihat Kahveci'nin Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda şunları söylediği öğrenildi.

Ben bir yorumcuyum ve Arda'yı gördüğümde... Top taşıyan bir oyuncu gördüğünüzde bu iyi dersiniz. Ama Arda Güler... Bambaşka bir şey. Kişisel olarak karakterinden dolayı onu seviyorum ve teknik olarak da çok iyi. Bence Türkiye dışında, Avrupa'da oynayacak. Barcelona'ya mı, Real Madrid'e mi gider bilmiyorum. İki takımı da severim ve biliyorsunuz dünyanın en iyi takımları. Ben Türk'üm ve ikisinden birine gitmesini çok isterim. Hangisi olduğunu bilmiyorum ama ona bir şans verirlerse orada oynayabileceğinden ve istediklerini vereceğinden eminim.