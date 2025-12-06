Nuri Şahin: Galibiyete daha yakın taraf bizdik

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, maçta ilk 5 dakikadan sonra istedikleri her şeyi sahaya yansıttıklarını söyledi.

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Maçın Başakşehir adına iyi geçtiğini belirten 37 yaşındaki teknik adam, "İlk 5 dakika istediğimiz gibi geçmedi ama sonra iyi performans sergiledik. Galibiyete daha yakın taraf bizdik. İstediğimiz her şeyi sahaya yansıttık. Üçüncü bölgede daha sakin kalsaydık ve net oynasaydık daha fazla gol atabilirdik. Maçı kazanabilirdik. Bir puana sevinemeyeceğim ama oyun olarak büyük adım attık. Üzgünüz ama aynı zamanda takımımla gurur duyuyorum. Bunun üzerine inşa edeceğimiz çok şey var." ifadelerini kullandı.

"BERTUĞ'U İYİ TANIYORUM"

Karşılaşmanın 71. dakikasında oyuna girdikten 10 dakika sonra beraberlik golünü atan milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın performansına da değinen Nuri Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: