Oğuz Çetin, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı öncesi Ensonhaber'e konuştu

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızlarından Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak.

OĞUZ ÇETİN: "BEŞİKTAŞ TAM HAZIR OLMASA DA KAZANABİLİR"

Ensonhaber mikforonuna maç öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden, eski milli takım oyuncusu ve teknik direktörü Oğuz Çetin, karşılaşma için şu yorumda bulundu:

Beşiktaş'ın her ne kadar hazırlık süreci kısa ve yetersiz olsa da, bugün çıkaracağı 11 ile ve oyuncu kalitesiyle bence başarılı bir sonuç alacak.