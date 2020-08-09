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    Oğuzhan Özyakup maaşında indirime gitti

    Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, 2 milyon euroluk maaşının 800 bin eurosundan vazgeçerek 1.2 milyon euroluk yeni sözleşmeye onay verdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2020 - 08:46
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    Oğuzhan Özyakup maaşında indirime gitti

    Maddi anlamda zorluklar yaşayan Beşiktaş'ta takımın yerli oyuncuları maaşlarında indirime giderek kulübün zor günlerinde fedakarlıklarını gösteriyor.

    OĞUZHAN DA FEDA DEDİ

    Daha önce bu sezon alacağının %50'sinden vazgeçen Necip Uysal'dan sonra şimdi de takımın kaptanlarından Oğuzhan Özyakup da "feda" dedi.

    Beşiktaş'tan 2 milyon euro maaş alan Özyakup'un garanti ücretini 1.2 milyon euroya düşürdüğü öğrenilirken yönetimin bu indirimden sonra futbolcunun takımda kalmasına karar verdiği belirtildi.

    Oğuzhan Özyakup maaşında indirime gitti #1

    "BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDIM, TELAFİ EDECEĞİM"

    Geçen sezonu Feyenoord'da kiralık olarak kapatan deneyimli futbolcu Sergen Yalçın'la eski günlerine dönmeyi hedefliyor. Genç teknik adamın da Oğuzhan'ın yeteneklerinden faydalanmayı düşündüğü kaydedilirken, 27 yaşındaki futbolcunun "Beklentilerin altında kaldım. Bunu telafi edeceğim." dediği öğrenildi.

    Oğuzhan Özyakup maaşında indirime gitti #2

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