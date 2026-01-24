Okan Buruk: Artık inşallah Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH ARTIK OYNAMAYIZ"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Artık inşallah Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız, burada kabusumuz var. Burada çok iyi maç oynadığımızı hatırlamıyorum.

"HAZIRLANAMIYORUZ"

Okan Buruk, açıklamalarına şöyle devam etti:

Mental anlamda iyi olmuyoruz, hazırlanamıyoruz. Nedenini bilmiyorum... Sahaya çıktıktan sonra sanki oyuncuların enerjileri çekilmiş gibi oluyor.

"ÇOK GERİYE ÇEKİLDİK"

Çok geriye çekildiklerini söyleyen Buruk, şu açıklamayı yaptı:

Üç gün önce temposu yüksek bir maç oynadık ama yorgunluk ilk yarıda olmaz. Çok geriye çekildiğimiz yerler de oldu.

"İKİNCİ YARIDA UYANDIK"

İkinci yarıda uyandıklarını belirten Buruk, şunları dedi:

İkinci yarı uyandık. Erken 3-1 yaptık ve yorgun oyuncuları çıkarmak istedik. Baktığınızda önemli galibiyet. En yakın rakibimizden 4 puan öndeyiz bu maç sonrası.

TARAFTARIN DESTEĞİ

Taraftarın desteği hakkında Buruk, şu açıklamayı yaptı:

Taraftarlarımız bana desteği hep veriyor, onlara teşekkür ederim. Üç sene şampiyon olduk, hedef dördüncü şampiyonluk ve Avrupa'da başarı. Transferleri yaptıktan sonra büyük hedeflere hep birlikte gideceğiz. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var. İşi başka yere çekiyormuşum gibi anlaşılmasın ama birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Saha içi, saha dışı bu birliktelik önemli. Karşımızda bunu farklı şekilde yapmak isteyen insanlar var. Bunlara karşı dik durup, duruşumuzu göstermeliyiz.

YASER ASPRILLA

Yeni transfer Yaser Asprilla hakkında Okan Buruk, şunları dedi: