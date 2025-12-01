Okan Buruk, derbide kart gördü!

- Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında karşılaştı.
Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a kart çıktı.
SARI KART GÖRDÜ
Yayıncı kuruluşun aktardığı habere göre, Okan Buruk, devrede takımlar soyunma odasına çıkmadan önce tünelde itirazlarda bulundu.
Hakem Yasin Kol, Okan Buruk'a sarı kart gösterdi.