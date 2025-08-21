Okan Buruk ısrarla istiyordu: Galatasaray'a gelecek derken reddetti

Süper Lig'e Gaziantep FK ve Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup ederek, 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transferde şu ana kadar Leroy Sane ve Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda sağ bek takviyesi için gündeme Monaco'da forma giyen Wilfried Singo ismi gelmişti.

Teknik direktör Okan Buruk’un "Sağ bekte de oynayabilen hem sağ hem sol stoperde forma giyebilecek birini arıyoruz" diyerek işaret ettiği Wilfried Singo, Galatasaray’ın gündemindeydi.

SÖYLENDİĞİ GİBİ OLMADI: GALATASARAY'I REDDETTİ

Africafoot, Galatasaray'ın Monaco ve Singo ile anlaşmaya vardığını iddia etmiş hatta oyuncunun hafta içinde İstanbul'a geleceğini öne sürmüştü.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, transferde yaşanan son gelişmeyi aktardı.

Haberde Fildişili sağ bekin, Galatasaray'dan gelen teklifi reddettiği ve Monaco'da kalmak istediği belirtildi.

MONACO'DA KALMAK İSTİYOR

Ayrıca Fransız kulübünün, Singo için 40 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

Monaco ile kontartı 2028 yazına kadar süren genç futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak öne çıkıyor.