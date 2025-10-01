Okan Buruk, Liverpool'a karşı yenilgi yüzü görmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool karşısında tarihi bir zafere imza attı.

Sarı-kırmızılıların hocası, 2006'da futbolcu olarak gol attığı maçta Liverpool önünde 3-2'lik galibiyet yaşamıştı.

Buruk, teknik adam olarak da 1-0'lık unutulmaz zaferin mimarı oldu.

FUTBOLCULUĞUNDA DA YENMİŞTİ

Okan Buruk, "Futbolculuğumdaki son Şampiyonlar Ligi maçımda Liverpool'u yenmiştik. Şimdi hoca olarak bu mutluluğu yaşadım. Kendi sahamızda oynadığımız maçta ruhumuzu ortaya koymalıydık. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Oyuncularımı maçtan önce çok iyi görmüştüm. Hepsini kutladım." dedi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, İngiliz takımlarını affetmiyor.

HOCAYKEN DE DEĞİŞMEDİ

Aslan; 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, 2024-25 sezonunda Avrupa Ligi'nde Tottenham ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u devirdi.

Okan Buruk, İngilizlere karşı en fazla kazanan hocalardan oldu.