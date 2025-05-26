Okan Buruk sezonu değerlendirdi: Transferlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı

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Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden ve Yenikapı'daki kutlamayla kupasına kavuşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı'nın canlı yayınına konuk olan Buruk; şampiyonluk, transfer, kadro yapılanması ve Victor Osimhen transferine dair konuştu.

Buruk, Dries Mertens ve Fernando Muslera'nın takımdan ayrılacağını belirtti.

SEZONUN ÖZ ELEŞTİRİSİNİ YAPTI

Sezon hakkında öz eleştiri de veren Okan Buruk, Avrupa kupalarında daha ileriye gidebilecek durumda olmalarıyla ilgili konuştu.

Buruk, "Şu var hep içimde.... Avrupa... Son düzlükteki performansla, Avrupa Ligi'ne girseydik en büyük adaylardan biri olabilirdik. Tottenham'ın kazanması da... Bizim yendiğimiz takım aldı, gurur duyuyorsunuz kendinizle. Onları inanılmaz zor duruma düşürdük. Bir yandan üzülüyorsunuz, biz de olabilirdik. En önemli eleştirilerden biri Avrupa'da daha ileri gidebilirdik." dedi.

"4 GÜNDE 2 KUPA KAZANDIK"

"Kupayı hep stadyumda alıyorduk. Bu kez Yenikapı'da aldık ve bir ilke imza attık. Federasyona teşekkür etmek istiyorum. Kupayı bize orada teslim etti. Muhteşem bir atmosfer vardı. İnanılmaz bir kalabalıktı. Ayakta bekleyen, yağmurun altında bekleyenler vardı. Galatasaray'a olan sevginin, tutkunun ne demek olduğunu gösterdiler. Gelen herkese teşekkür etmek istiyorum. 25. şampiyonluk, 5. yıldız. Sezonun anlamı çok büyüktü. Sezonu iki kupayla kapattık. 4 günde 2 kupa kazandık."

"EN ÖNEMLİ ELEŞTİRİLERDEN BİRİ AVRUPA'DA DAHA İLERİ GİDEBİLİRDİK"

"Bu sene ligi zaten kazanmanız lazım. Lig lokomotif. Bir sonraki sene de Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım var. Avrupa'da başarı bekliyorduk aslında. Avrupa Ligi'nde finale kadar gitmek önemli hedefti. En çok eleştirildiğimiz ve hepimizin üzüldüğü Avrupa Ligi'nde final oynayabilecek takımken erken kaybettik. Türkiye Kupası şöyle biraz, başlangıçta daha az oynayan oyunculara yer verdik. Devamında Fenerbahçe deplasmanıyla başlayarak, o da tam BAY haftamıza denk geldi, sonra kazanmaya odaklandık. Oyuncularımızı oynatmak, gençleri oynatmak şansı bulduk. Bu yarış içerisinde kupayı da kazanmak ayrı bir mutluluk verdi. İlk 2 sene Türkiye Kupası'nda başarılı olamamıştık. Şu var hep içimde.... Avrupa... Son düzlükteki performansla, Avrupa Ligi'ne girseydik en büyük adaylardan biri olabilirdik. Tottenham'ın kazanması da... Bizim yendiğimiz takım aldı, gurur duyuyorsunuz kendinizle. Onları inanılmaz zor duruma düşürdük. Bir yandan üzülüyorsunuz, biz de olabilirdik. En önemli eleştirilerden biri Avrupa'da daha ileri gidebilirdik."

"TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

"İlk şampiyonluktan sonra şunu demiştim; Başakşehir'de ben yaşadım, Sergen Hoca yaşadı, Abdullah Hoca yaşadı. Ben de tecrübelenmiştim oradan. O tecrübeyi devam ettiriyoruz, 2'inci 3'üncü şampiyonluk oldu. Transfer çalışmalarına başladık. Kim gidecek, kim gelecek başladık. Şampiyonlar Ligi için önemli bir kadro kurmamız gerekiyor. Hem lig hem Şampiyonlar Ligi zor olacak. İyi takımlara karşı biz hep daha iyi oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde bu seviye takımlara karşı iyi oynadık. Avrupa Ligi'nde de iyi takımlara karşı daha iyi oynadık."

"BU SENE DAHA İYİ KADRO YAPACAĞIZ"

"Kadroyu bu sene daha iyi yapmamız lazım. Önceki senelere göre daha çok tecrübelendik. Bu sene daha iyi kadro yapacağız. Buraya geliş başarımızın en ana sebebi, çok fazla kazanan takım olduğumuz için puan farkı oluştu, artırdık. Biz 6 puan öndeyken bile bir şey havası vardı, Galatasaray şampiyonluğu kaybetti. Ben, takımım, başkanım, yöneticilerimiz bir aradaydık. Nisan ve mayıs aylarında bu birlikteliği ne kadar gösterirsek o kadar yukarı çıktık. Hepimiz içinde son iki senenin şampiyonu olmanın özgüveni vardı. İki senedir hangi yoldan geçiyorsak benzer yoldan geçtik. Rakibimiz Fenerbahçe, biz öndeyiz, puan farkı var. Oyunculara 'yine biz kazanacağız' dedim. Kazanma, galibiyet hedefimizi hiç kaybetmedik. İki takımın da inişleri çıkışları oluyor."

"TRANSFERDE SABIRLI OLMAMIZ GEREKİYOR"

"Şampiyonluğu ilan edince iş transfere dönüyor ama sabırlı olmamız gerekiyor. Fazla baskı... Biz de en kısa sürede bitirmek istiyoruz ama beklemeniz, sabretmeniz gerekiyor. Sabırsız davranıp listenizdeki 4., 5. sıradaki ismi alıyorsunuz, insanların o anda konuşmasını kesiyorsunuz ama sezon içinde başarınızı etkileyecek durumlar oluşabiliyor. Sakin olmamız gerekiyor. Ön elememiz yok. Lig ağustosta başlıyor. Elimizdeki kadroyu hızlı şekilde güçlendirmek, ilk isteğimiz. Başkanımıza bu anlamda teşekkür etmem gerekiyor. Hep yanımızda hep destek oldu."

"LİGİN SONUNU NET ŞEKİLDE BİTİRDİK"

"Devre arası çok transfer yaptık. Adaptasyon, onların bizi tanıması süre aldı. Ligin sonunu net şekilde bitirdik. Bu kadar net bitirmesek; oyun, skor, puan farkı olarak yine başka şeylerin konuşulması şansı verebilirdik. Galatasaray'ın kalitesi, oyun gücü, saha içi ve dışı birlikteliği... Sadece şu anda konuşulan şey, Galatasaray'ın başarısı ve sempatik tarafı. Çok sempatik bitirdik ligi."

"MUSLERA VE MERTENS AYRILACAK"

"Transfer yapacağız. Eksik mevkilerimiz var. Çok değerli oyuncular aramızdan ayrılacak. Muslera gibi Mertens gibi bu şampiyonluklarda çok büyük payı olan iki oyuncumuz aramızdan ayrılacak. Bizi çok duygulandırıyor. Her kutlama her maç... Bu duyguyu yoğun yaşıyoruz. Yerlerine önemli transferler yapmamız gerekecek. Mertens ve Muslera örnek insanlar. Yerlerini doldurmak kolay değil. Futbolun üzücü tarafı bu, ayrılıklar var. Ayrılık olabiliyor. Kimse yaşamak istemiyor ama bu var."

"TOP OSIMHEN'DE"