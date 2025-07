Okan Buruk, takımın yeni kaptanını açıkladı

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor.

Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Okan Buruk, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ TAKVİYELER YAPIYORUZ"

Transfer süreciyle ilgili konuşan Buruk, şunları dedi:

Önemli takviyeler yapıyoruz. Leroy Sane gibi çok önemli bir isme çok hızlı imza attırdık. Başkanımız, yönetimimiz bize hep destek veriyor. Abdullah Bey ile birlikte büyük emek verdik. Osimhen için büyük emek veriliyor. Başkanımızın hedefleri, yönetim kurulumuzun istekleri var. Taraftar da hepimizi motive ediyor. Hiçbir şeyin azıyla yetinmez. Bu hedefler, bu beklentiler çok önemli... Transferi tamamlayacağız. Çalışmalar sürüyor. Osimhen'in bir an önce imza atıp hepimizin rahatlaması önemli.

"BAŞARABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Gelecek sezon değerlendirmesinde bulunan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Ana hedefimiz hep lig şampiyonluğu. Bunu bir kenara yazmalı. Bu sene Şampiyonlar Ligi çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde hedef, katılan hiçbir takım için kupa olmuyor. Her takım şunu düşünüyor, gidebileceğimiz en iyi yere gitmek, final, yarı final, çeyrek final. Her takımın hedefi, gidebileceği en iyi yere gitmek. Diğer yerlerde final oynamak daha kolay ama son iki senede Inter final oynadı. Zoru başarmış, hedefi çeyrek finalken finale gidebilmiş bir Inter var. Geçen sene PSG favori değildi ama kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde kimin nereye gideceği hiç belli olmuyor. Favorilerin birçoğu son 16'da elendi. Zor organizasyon ama gidebileceğimiz en iyi yere gitmek istiyoruz. Başarabileceğimize inanıyorum.

"SONA GELDİK"

Osimhen'in transfer süreciyle ilgili bilgiler veren Okan Buruk, şu şekilde konuştu:

"ICARDI DEVAM EDECEK"

Muslera'dan sonra takımın kaptanlığını Icardi'nin yapacağını dile getiren teknik adam, şunları dedi:

"TAKVİYE YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Takıma katılacaklar ve ayrılacaklar noktasında düşüncelerini aktaran Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

"BİZLE DEVAM EDİYOR"

Alvaro Morata hakkında konuşan Buruk, şu açıklamayı yaptı:

Alvaro Morata çok önemli bir isim. Bizim oyuncumuz, bizle devam ediyor. Yarın öbür gün ne olur bilinmez. Kararlar verilmesi gerekiyor. Onun yanında her mevki için birinci, ikinci, üçüncü alternatifler var diye düşünüyorsun. Icardi ve Osimhen yoksa kim var derseniz Barış var. Barış oynadı bu rolü. Zaniolo santrfordan çok kanat oynamayı seven biri. Dominant olarak sağ kanatta oynamayı seven bir oyuncu. Süreç devam ettikçe hangi mevkilerde daha iyi olduklarını düşüneceğiz. Santrfor için alternatifler düşünüyorum. Icardi ve Osimhen'in süreci lig başına yetişmezse kimle devam ederiz, kafa yoruyorum.