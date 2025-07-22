Okan Buruk, takımın yeni kaptanını açıkladı

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor.

Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Okan Buruk, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ TAKVİYELER YAPIYORUZ"

Transfer süreciyle ilgili konuşan Buruk, şunları dedi:

Önemli takviyeler yapıyoruz. Leroy Sane gibi çok önemli bir isme çok hızlı imza attırdık. Başkanımız, yönetimimiz bize hep destek veriyor. Abdullah Bey ile birlikte büyük emek verdik. Osimhen için büyük emek veriliyor. Başkanımızın hedefleri, yönetim kurulumuzun istekleri var. Taraftar da hepimizi motive ediyor. Hiçbir şeyin azıyla yetinmez. Bu hedefler, bu beklentiler çok önemli... Transferi tamamlayacağız. Çalışmalar sürüyor. Osimhen'in bir an önce imza atıp hepimizin rahatlaması önemli.

"BAŞARABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Gelecek sezon değerlendirmesinde bulunan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Ana hedefimiz hep lig şampiyonluğu. Bunu bir kenara yazmalı. Bu sene Şampiyonlar Ligi çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde hedef, katılan hiçbir takım için kupa olmuyor. Her takım şunu düşünüyor, gidebileceğimiz en iyi yere gitmek, final, yarı final, çeyrek final. Her takımın hedefi, gidebileceği en iyi yere gitmek. Diğer yerlerde final oynamak daha kolay ama son iki senede Inter final oynadı. Zoru başarmış, hedefi çeyrek finalken finale gidebilmiş bir Inter var. Geçen sene PSG favori değildi ama kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde kimin nereye gideceği hiç belli olmuyor. Favorilerin birçoğu son 16'da elendi. Zor organizasyon ama gidebileceğimiz en iyi yere gitmek istiyoruz. Başarabileceğimize inanıyorum.

"SONA GELDİK"

Osimhen'in transfer süreciyle ilgili bilgiler veren Okan Buruk, şu şekilde konuştu:

Osimhen burada kimseyle vedalaşmadı, kafası karışıktı, düşünmek için süre istedi. Galatasaray'a sevgisini net bir şekilde gördük. Kafa karışıklığı, Galatasaray'a olan sevgisi olmasa farklı şeyler düşünebilirdi. Önemli ve ciddi teklifler vardı. Galatasaray'la yaşadıkları, taraftarla hissettikleri... Bu duyguyu yakalamak önemli. İki sene önce bunu Icardi ile yaşadık. Kiralık geldi, Suudi Arabistan'dan büyük teklifler geldi ama Galatasaray'da kalmayı seçti. Böyle yıldızların, parayı bir kenara atıp Galatasaray ile mutluluğu seçmeleri çok değerli. Osimhen'de sona geldik. En kısa zamanda imza atmasını ve takıma katılmasını bekliyorum.

"ICARDI DEVAM EDECEK"

Muslera'dan sonra takımın kaptanlığını Icardi'nin yapacağını dile getiren teknik adam, şunları dedi:

Kaptanımız Muslera'dan sonra Icardi'ydi. Bu role Icardi devam edecek. Takımla bir arada oldukça, idmanlara katıldıkça, diğer yerlerde bir arada oldukça motivasyonu artıyor.

"TAKVİYE YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Takıma katılacaklar ve ayrılacaklar noktasında düşüncelerini aktaran Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Kaleci transferi var ve savunmaya takviye yapmayı planlıyoruz. Sonrasında kim gidecek kim kalacak? Eylül'e kadar süre var. Gidişata göre adapte olacağız. Başkanımız ve yönetimimiz, benim istediklerimi hayata geçirmeye çalışıyor. Ben de teknik adam olarak doğru karar verme adına rol oynuyorum. Teknik adamın rollerinden biri de transfer edeceğiniz oyuncuya, Sane'de de aynı şekilde oldu, ne düşündüğümüzü, nasıl kullanacağımızı, hedeflerimizi, tarihimizi anlatıyoruz.

"BİZLE DEVAM EDİYOR"

Alvaro Morata hakkında konuşan Buruk, şu açıklamayı yaptı:

Alvaro Morata çok önemli bir isim. Bizim oyuncumuz, bizle devam ediyor. Yarın öbür gün ne olur bilinmez. Kararlar verilmesi gerekiyor. Onun yanında her mevki için birinci, ikinci, üçüncü alternatifler var diye düşünüyorsun. Icardi ve Osimhen yoksa kim var derseniz Barış var. Barış oynadı bu rolü. Zaniolo santrfordan çok kanat oynamayı seven biri. Dominant olarak sağ kanatta oynamayı seven bir oyuncu. Süreç devam ettikçe hangi mevkilerde daha iyi olduklarını düşüneceğiz. Santrfor için alternatifler düşünüyorum. Icardi ve Osimhen'in süreci lig başına yetişmezse kimle devam ederiz, kafa yoruyorum.

"EN FORMDA OYUNCULARIM ORADA"

Sol bekteki isimler hakkında değerlendirmelerde bulunan başarılı teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Sol bek aslında zorluk çektiğimiz bir yerdi, şu an iyi yerimiz, en formda oyuncularım orada. Eren çok formda, Jakobs son iki lig maçında formdaydı. Cagliari maçında ikisini de oynatacağım, önlü arkalı. Derrick Köhn hem sol bek hem sol önde çok önemli performanslar sergiledi. Yabancı sayısına göre bir kadro oluşturmamız gerekiyor. Oyunculara gelen tekliflere göre de değerlendireceğiz. Bir geçiş sürecindeyiz.

"BÜTÇEMİZ DE ÇOK ÖNEMLİ"

Okan Buruk sözlerini, şöyle noktaladı: