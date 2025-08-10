Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı hareket!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uğraş verdiği Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a dönmek için gün sayıyor.

Portekiz ekibi Benfica ile sarı-lacivertliler arasındaki transfer görüşmeleri sürerken Kerem ve Galatasaray'dan eski hocası Okan Buruk arasında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

KEREM'İ TAKİPTEN ÇIKARTTI

Deneyimli teknik adam, eski öğrencisi Kerem'i sosyal medya hesabından takipten çıkarttı.

KEREM DE TAKİPTEN ÇIKTI

26 yaşındaki milli futbolcu da, bu gelişmenin ardından Okan Buruk'u sosyal medya hesabından takipten çıkarttı.

İkili arasındaki bu karşılıklı hamle, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.