Okan Buruk'tan ceza tepkisi: Zor olacak ama artık konuşmayacağım

Türkiye Kupası C grubu 3. ve son hafta mücadelesinde Galatasaray evinde ağırladığı Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Gruptaki bir diğer takım Başakşehir ile puanı, ikili averajı ve averajı aynı olan sarı-kırmızılı ekip sarı-kırmızılı ekip sarı kart puanıyla çeyrek finale kalmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"TOPU İÇERİ ATAMADIK

Maçın genel bir değerlendirmesini yapan ve rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktığını belirten Okan Buruk, "Son maçta oynamayan 11 oyuncuyla maça çıktım. Oyunun başından sonuna kadar top bizdeydi. Rakibe pozisyon vermedik. Sonlara doğru ofansif oyuncularımızı artırdık. Maç içinde santrfor olmadan oynamanın sıkıntılarını yaşadık. Bir türlü topu içeri atamadık." dedi.

"BİZ GALATASARAY'IZ"

Çeyrek finalde muhtemel rakiplerinin Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe olduğuna değinen Okan Buruk, "Devam ediyorsanız bir turda birileriyle eşleşeceksiniz. Bu çeyrek final, yarı final, final olabilir. O takımlardan biriyle oynayacağız. Biz Galatasaray'ız, kimle oynarsak oynayalım bu turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Keşke eşleşmeseydik diye korkumuz yok." dedi.

"RAHAT KONUŞAMIYORUZ"

Ligle ilgili çok rahat konuşamıyoruz. Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için açıklamalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Son maçtan sonra sevk edildim bu yüzden. Net bir şekilde her şeyi değerlendiremeyeceğiz artık. Her maçı kazanmak zorundayız. Her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.