Okan Buruk'tan ceza tepkisi: Zor olacak ama artık konuşmayacağım

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Türkiye Kupası C grubu 3. ve son hafta mücadelesinde Galatasaray evinde ağırladığı Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Gruptaki bir diğer takım Başakşehir ile puanı, ikili averajı ve averajı aynı olan sarı-kırmızılı ekip sarı-kırmızılı ekip sarı kart puanıyla çeyrek finale kalmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"TOPU İÇERİ ATAMADIK

Maçın genel bir değerlendirmesini yapan ve rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktığını belirten Okan Buruk, "Son maçta oynamayan 11 oyuncuyla maça çıktım. Oyunun başından sonuna kadar top bizdeydi. Rakibe pozisyon vermedik. Sonlara doğru ofansif oyuncularımızı artırdık. Maç içinde santrfor olmadan oynamanın sıkıntılarını yaşadık. Bir türlü topu içeri atamadık." dedi.

Günün sonunda benim için değerli olan oyuncularımın maç performanslarını görmek, sakatlıksız maçı kapatmak. Pazar günü çok önemli bir maça çıkacağız. Yunus'u uzun zaman sonra ilk 11'de oynattık. Bizim için en büyük korkumuz bu tür maçlarda bir sonraki maça tam kadro çıkabilmekti, bunu sağladık. Ama kazanarak çıkabilirdik. Gruptan 1'inci çıkabilirdik. Maçın sonuna kadar gol atmayı denedik.

"BİZ GALATASARAY'IZ"

Çeyrek finalde muhtemel rakiplerinin Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe olduğuna değinen Okan Buruk, "Devam ediyorsanız bir turda birileriyle eşleşeceksiniz. Bu çeyrek final, yarı final, final olabilir. O takımlardan biriyle oynayacağız. Biz Galatasaray'ız, kimle oynarsak oynayalım bu turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Keşke eşleşmeseydik diye korkumuz yok." dedi.

"RAHAT KONUŞAMIYORUZ"