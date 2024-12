Okan Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması

Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi akşamı saat 21.00'de Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Bu dev müsabaka sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Trabzonspor maçının öncesinde ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

"KORKTUĞUMUZ GİBİ BİR ŞEY ÇIKMADI"

Buruk, Malmö maçında sakatlanan Davinson Sanchez için açıklamalar yaptı. Başarılı teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"JELERT'TE DE SIKINTI ÇIKMADI"

Elias Jelert hakkında da konuşan Buruk, şunları dedi:

"SAHAYA ODAKLANDIK"

Sahaya odaklandıklarını söyleyen Buruk, şöyle konuştu:

Biz sahaya odaklandık. Saha içindeki performansımızla her cevabı veriyoruz. Galatasaray yönetimi, Galatasaray'ın hakları için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz sadece sahaya odaklanmış durumdayız.

"HER ZAMAN KONSANTREYİZ"

Okan Buruk, sözlerini şu şekilde noktaladı:

Yenilmemek önemli. Bütün maçları da kazanma şansımız vardı. Şu anda hedeflediğimiz konumdayız. Konsantrasyonumuzu bozmadan kendimizi çok yüksekte görmememiz gerekiyor. Her maç, her takım, her rakip zor. Ciddiye alıp, kendimizi dev aynasında görmeden yarışın içinde dinamik bir şekilde yer almamız lazım. Ne kadar puan farkı açılırsa açılsın aynı konsantreyle devam ettirmemiz gerekiyor.