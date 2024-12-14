Okan Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması

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Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi akşamı saat 21.00'de Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Bu dev müsabaka sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Trabzonspor maçının öncesinde ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

"KORKTUĞUMUZ GİBİ BİR ŞEY ÇIKMADI"

Buruk, Malmö maçında sakatlanan Davinson Sanchez için açıklamalar yaptı. Başarılı teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Davinson Sanchez'in MR'ı çekildi. Korktuğumuz gibi bir şey çıkmadı. Kaç gün takımdan uzak kalacak bilmiyoruz. En kısa zamanda takıma dönmesini bekliyoruz.

"JELERT'TE DE SIKINTI ÇIKMADI"

Elias Jelert hakkında da konuşan Buruk, şunları dedi:

Elias Jelert'in de yorgunluk problemi vardı. Onda da önemli bir şey yok. Kaan Ayhan'ın bugün idmana çıkmasını bekliyoruz. Osimhen ve diğer oyuncularımızın da durumunu göreceğiz. Sakatlıkların üst üste gelmesi zorluklar getiriyor bize ama oynayan tüm oyuncularımız Galatasaray için mücadele ediyor. Kimle çıkarsak çıkalım Trabzonspor maçını kazanmak için oynayacağız.

"SAHAYA ODAKLANDIK"

Sahaya odaklandıklarını söyleyen Buruk, şöyle konuştu:

Biz sahaya odaklandık. Saha içindeki performansımızla her cevabı veriyoruz. Galatasaray yönetimi, Galatasaray'ın hakları için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz sadece sahaya odaklanmış durumdayız.

"HER ZAMAN KONSANTREYİZ"

Okan Buruk, sözlerini şu şekilde noktaladı: