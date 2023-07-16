Okan Buruk'tan Mauro Icardi sözleri Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon öncesinde kampta konuştu. Buruk, "Icardi pazartesi geliyor diye net bir açıklamam olmadı aslında, orada kesildi. Önümüzdeki hafta daha net bir şekilde belli olacak" dedi.

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Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta sürdürüyor.

Takımın sabah yaptığı idman öncesinde başarılı çalıştırıcı Okan Buruk, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Önemli olan Icardi'nin buraya en doğru, en zinde şekilde gelmesi"

Mauro Icardi'nin transferi hakkında konuşan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Icardi pazartesi geliyor diye net bir açıklamam olmadı aslında, orada kesildi. Önümüzdeki hafta daha net bir şekilde belli olacak. Ailevi bir problem yaşadı. Onunla ilgili önümüzdeki hafta süre net şekilde belli olabilir. İnşallah en kısa zamanda gelir ve takımda olur. Ancak bazen ailevi sebepler bunun önüne geçiyor. Önemli olan Icardi'nin buraya en doğru, en zinde şekilde gelmesi.

"Sabırlı olacağız"

Transfer döneminde sabırlı olacaklarını ifade eden Okan Buruk, şunları söyledi:

Transfer döneminin başındayız. Takımlar daha yeni toplandı. Birçok seçenek çıkacak. Sabırlı olacağız. Şampiyonlar Ligi elemelerine ve lige hazır olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde maçlar başlayacak. İkinci bir kamp çalışmamız olmayacak.

"Elimizdeki oyuncular zaten iyi"

"Paredes ve Fred'den hangisi sizin oyununuza daha uygun?" sorusuna Okan Buruk şu yanıtı verdi:

Kadromuzu zenginleştirmek istiyoruz, isim üzerinden gitmek istemiyorum. Elimizdeki oyuncular zaten iyi. Ancak yine de kadroyu güçlendireceğiz.

"Önümüzdeki hafta transferleri tamamlayacağız"

Okan Buruk son olarak şu sözleri sarf etti: