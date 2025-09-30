Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, Afrika Kupası'nda sakatlanan Victor Osimhen'in ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu.

Teknik direktör Okan Buruk, dev maç öncesi yıldız golcüyle bir görüşme gerçekleştirdi.

"SANA İHTİYACIM VAR"

Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilen Galatasaray'da Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'le yaptığı görüşmede, "Liverpool maçında sana ihtiyacımız var. Eğer kendini sağlıklı hissediyorsan 11'de oynatmayı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Osimhen'in de kendisini özel olarak bu maça hazırladığı ve taraftarı önünde İngiliz devine karşı forma giymek istediği bildirildi.

ALANYASPOR MAÇINDA SON 10 DAKİKA OYNADI

Afrika Kupası elemelerinde Ruanda maçında ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlanan ve Süper Lig'de de 3 maç kaçıran Nijeryalı golcü, bu hafta Alanya deplasmanında kendisini son 10 dakika test etmişti.

Osimhen'in oynaması durumunda Icardi yedek soyunacak.