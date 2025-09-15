Okay Yokuşlu, taraftardan özür diledi

Süper Lig'in 5 haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

Maçın 20. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kalan Okay Yokuşlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Okay Yokuşlu yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Çok üzgünüm. İyi başladığımız bir maçta gördüğüm kırmızı kart sonrası takım arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktığım için önce onlardan sonra da taraftarlarımızdan özür diliyorum. Bugünkü mağlubiyetin bütün sorumluluğu benimdir. Bütün takım arkadaşlarımın ve hocalarımızın gösterdiği mücadeleden ve takım ruhundan dolayı gönülden tebrik ediyorum. Maçı lehimize çevirmek için her şeyi yaptılar. Hepsinin ayaklarına sağlık. Bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.