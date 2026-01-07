Oktay Derelioğlu 4 büyüklerin gündemini yorumladı: Bu paralar nereden geliyor?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Efsane golcü Oktay Derelioğlu, futbol kamuoyunu sarsacak açıklamalarıyla ESH Spor ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

4 büyüklerin gündemini yorumlayan Derelioğlu, bu hafta da dikkat çeken açıklamalarla kamera karşısındaydı.

Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara moderatörlüğünde soruları yanıtlayan Derelioğlu, önce Beşiktaş'ın transfer gündemini yorumladı.

"BEŞİKTAŞ'TA KALECİ KRİZİ VAR"

Siyah-beyazlılarda yaşanan kaleci krizine değinen Derelioğlu, Sergen Yalçın yönetimindeki teknik ekibe yüklendi.

Derelioğlu, Beşiktaş'ın acil transfer ihtiyacının Mert Günok'un ayrılmasıyla birlikte forvetten kaleye kaydığını belirtti.

Sözlerine devam eden Derelioğlu, daha sonra Beşiktaş yönetiminin teknik ekibe teslim olmuş halde olduğunu ifade etti.

"SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM"

Cilara'nın yorumculuk ve teknik direktörlükle ilgili sorusunu yanıtlayan efsane golcü, "Yarın öbür gün teknik direktör olursam söylediklerimin arkasındayım." dedi.

Derelioğlu, ayrıca düzenli şekilde teknik direktörlük yaparsa ekranlarda yorumculuk yapmayacağını da sözlerine ekledi.

"MOURINHO GİTTİ, EN NESYRI VE SZYMANSKI KENDİNE GELEMEDİ"

Fenerbahçe'nin gündemini de yorumlayan Derelioğlu, sarı-lacivertlilerde performansları tartışma konusu olan Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski'ye dikkat çekti.

Derelioğlu, iki oyuncunun da Jose Mourinho'nun gönderilişi sonrası bir türlü kendine gelemediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin hem Mert Günok hem de Anthony Musaba transferleriyle doğru bir iş yaptığını da sözlerine ekleyen Derelioğlu, son olarak Galatasaray ve Trabzonspor'u ele aldı.

"GALATASARAY, ICARDI SEVİYESİNDE GOLCÜ BULAMAYABİLİR"

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceğine ayrı bir parantez açan Derelioğlu, sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüden vazgeçmesi halinde aynı seviyede bir forvet bulamayacağını ifade etti.

Derelioğlu, Hagi ve Icardi kıyasıyla ilgili ise "Icardi, Hagi’nin yerini alamaz." ifadeleriyle dikkat çekti.

"3 BÜYÜKLER BU PARALARI NEREDEN BULUYOR?"

En son olarak da Trabzonspor'daki düşüşe dikkat çeken ünlü golcü, 4 büyükler içinde kadro derinliğinin en az olduğu takımın bordo-mavililer olduğunu belirtti.

Derelioğlu ayrıca son yıllarda transfer piyasasındaki maddi yükselişe de vurgu yaptı.

Özellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin harcadığı paralara dikkat çeken Derelioğlu, "3 büyükler bu transfer paralarını nereden buluyor?" diye sordu.

İşte Oktay Derelioğlu'nun son yayını...