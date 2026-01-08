Abone ol: Google News

Nico Williams, takımı hezimeti yaşarken telefondan oyun oynadı

Athletic Bilbao’nun yıldız oyuncusu Nico Williams, takımının Barcelona karşısında 5-0 geriye düştüğü anlarda yedek kulübesinde cep telefonuyla oyun oynarken kameralara yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Williams’ın bu tavrı taraftarların tepkisini çekti.

Yayınlama Tarihi: 08.01.2026 15:13
Nico Williams, takımı hezimeti yaşarken telefondan oyun oynadı
  • Nico Williams, Barcelona karşısında 5-0 yenik durumda olan takımının maçında yedek kulübesinde telefonundan oyun oynarken görüntülendi.
  • Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak taraftarların tepkisine neden oldu.
  • Williams, geçen yazda Avrupa devlerinin ilgisine rağmen Athletic Bilbao ile 10 yıllık sözleşme imzalamıştı.

İspanya Süper Kupa’da Barcelona, Athletic Bilbao’yu 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek finale damga vurdu.

Maç içinde televizyona yansıya bir görüntü dünya gündemine oturdu.

TAKIMI 5-0 GERİDEYKEN UMRUNDA OLMADI

Maçın önüne geçen olay, Bilbao’nun en büyük yıldızı Nico Williams’ın yedek kulübesinde telefonundan oyun oynarken görüntülenmesi oldu.

YEDEK KULÜBESİNDE TELEFONLA OYNADI

İspanyol taraftarlar sosyal medyada yaptığı yorumlarda Williams'a ağır ifadelerle yüklenirken, 'Berbat bir zihniyet. Bu adama kim 10 yıllık sözleşme verdi!' sözlerini kullandı.

10 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Geçtiğimiz yaz Avrupa devlerinin gündeminde olan Williams, Athletic Bilbao’da kalmayı tercih etmiş ve 10 yıllık sözleşme imzalamıştı.

