Nico Williams, takımı hezimeti yaşarken telefondan oyun oynadı

İspanya Süper Kupa’da Barcelona, Athletic Bilbao’yu 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek finale damga vurdu.

Maç içinde televizyona yansıya bir görüntü dünya gündemine oturdu.

TAKIMI 5-0 GERİDEYKEN UMRUNDA OLMADI

Maçın önüne geçen olay, Bilbao’nun en büyük yıldızı Nico Williams’ın yedek kulübesinde telefonundan oyun oynarken görüntülenmesi oldu.

YEDEK KULÜBESİNDE TELEFONLA OYNADI

İspanyol taraftarlar sosyal medyada yaptığı yorumlarda Williams'a ağır ifadelerle yüklenirken, 'Berbat bir zihniyet. Bu adama kim 10 yıllık sözleşme verdi!' sözlerini kullandı.

10 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Geçtiğimiz yaz Avrupa devlerinin gündeminde olan Williams, Athletic Bilbao’da kalmayı tercih etmiş ve 10 yıllık sözleşme imzalamıştı.