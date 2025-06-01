Ole Gunnar Solskjaer: Aldığımız sonuçlar bizi bu noktaya getirdi

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Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bodrum FK'yı 4-0 mağlup ederek sezonu galibiyette tamamladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Bodrum FK maçının ardından konuştu.

"SEZON BOYUNCA ALDIĞIMIZ SONUÇLAR BİZİ BU NOKTAYA GETİRDİ"

Norveçli teknik adam şunları söyledi:

"Bugün işimizi yaptık iyi oynadık kazandık. Kayserispor da Samsunspor karşısında iyi bir çaba gösterdi diyebilirim, denediler. Aslında dördüncülüğümüzün kararı bugün verilmedi. Sezon boyunca aldığımız sonuçlar bizi bu noktaya getirdi. Biz göreve başladığımızda altıncı yedinci sıradaydık. Takımı yukarı taşımaya çalıştık ve taşıdık. Domine etmemiz gereken maçlarda bunu başaramadık. Gelecek sezon bunu yapmaya çalışacağız. Başkanımız çok istekli, kendisi başarılı bir iş adamı ve futboldan da anlıyor. Kendisiyle beraber gelecek sezonun planını yapacağız. Bu sezonki bazı maçlarda iyi performans gösterdik, o performansı istikrarlı hale getirmeye çalışacağız."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Sözlerine devam eden Solskjaer, transfer konusunda şöyle dedi:

"Başkanımız, "3 tane direkt oyuncu almamız lazım" demişti. Bu oyuncular da elimizdeki oyuncuları geliştirecek ve yardımcı olacak. Bu şekilde düşünüyorum. Geldiğimde hedefim takımı Avrupa'ya götürmekti. Elemelerden başlayacağız. Bu sezon hazırlıklarını biz şampiyon gibi yapacağız, şampiyon gibi düşünüp yapacağız. Şu anda her şey çok iyi. Başkanımız çok hırslı iyi bir takım kurma konusunda, ben de öyle. Taraftarımızı gururlandıracak bir takım kurmak zorundayız. Taraftarımızın önümüzdeki yıl gurur duyacağız bir Beşiktaş için elimden geleni yapacağım."

TRANSFERLER HANGİ BÖLGEYE?

Solskjaer, bu sözlerinin ardından 3 transferin hangi bölgeye yapılacağına yönelik sorunun ardından şu ifadeleri kullandı:

"Takımda yetenekli oyuncularımız var. Hangi pozisyonlara oyuncu alacağımızı söyleyemem ama geriye, ortaya ve öne oyuncu alacağız. İhtiyacımız var. Bize antrenmanda da, maçta da kalite getirecek oyuncular almalıyız. Toplantılar yapıyoruz, konuşuyoruz. Doğru oyuncular getirmek zorundayız. Hata yapma lüksümüz yok. İyi, hırslı oyuncular getirmek zorundayız ki takımı yükseltebilsinler."

BASIN TOPLANTISI

Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Solskjaer, sahada iyi oynadıklarını güzel bir mücadele orta koyduklarını söyledi.

Oyuncularının performansından dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Solskjaer, "Odaklanmış şekilde maçı geçirdik. Maalesef diğer sonuçlara baktığımız zaman işler isteğimiz gibi gitmedi." ifadelerini kulandı.