İHA

Başakşehir’in Kamerunlu futbolcusu Olivier Kemen, yeni sezondaki hedefler, Teknik Direktör Çağdaş Atan ve takım hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR KAMP SÜRECİ OLDU"

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Kemen, şu ifadeleri kullandı:

"KENDİME HERHANGİ BİR LİMİT KOYMUYORUM"

Sezona 2 gol, 3 asist ile başladığı hatırlatan Olivier Kemen, şu şekilde konuştu:

Bireysel olarak kendime herhangi bir limit koymuyorum. Biz burada kolektif bir oyun oynuyoruz. Kolektif bir yapının içerisindeyiz. Çok iyi bir kulüpteyiz. Kendi oluşumu içerisinde her şeyin güzel olduğu bir kulüpteyiz. Ben kendi adıma en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bunun örneği Antalyaspor maçı olsun, burada galibiyeti alıp ve sonrasında hemen unuttuk. Bundan sonraki karşılaşmayı düşünüyoruz. Bir sonraki karşılaşmada nasıl galip gelebiliriz, kolektif olarak hemen ona odaklanıyoruz. Çok fazla goller atmak, asistler yapmak istiyorum ama asıl amacımız benim ne yaptığımdan çok Başakşehir’in kazanmasıdır.

"MİLLİ ARADA İYİ DİNLENDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Arka arkaya çok fazla maç oynayacaklarını ancak kamp sürecinde iyi dinlendiklerini söyleyen Kamerunlu futbolcu, şunları dedi:

Gerçekten çok fazla maç olacak arka arkaya maçlar oynayacağız. Milli arada iyi dinlendiğimizi düşünüyorum. İyi de çalıştık. Bu hafta 3 puanı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizim tamamen düşüncemiz galip gelmek. Arka arkaya galibiyet almak ve sonrasında bu kazanan mantaliteyi aynı şekilde devam ettirip seri halde kazanıp nereye gidiyoruz ona bakacağız.

"KENDİSİYLE BİREYSEL BİR BAĞIMIZ VAR"

Teknik Direktör Çağdaş Atan ile teknik ekibinin oyun anlayışının kendisine nasıl fayda sağladığının sorulması üzerine 28 yaşındaki futbolcu, şu cevabı verdi:

Konuşmama gülerek başladım çünkü bu konuyu menajerimle konuştuk. Felsefe olarak aramızda konuştuğumuzda, sana ne katıyor, neler veriyor konularına da değindik. Çağdaş hoca, futbola beni çok iten birisi. Onun için gülüyorum. Kendisi ve ekibi çalışmayı çok seven insanlar. Bana bu konuda artıları, katkıları oluyor. Kendisiyle bireysel bir bağımız var. Beraber yaptığımız konuşmaların hepsinde beni daha yukarı çekebilmek için bana sürekli bir şeyler katıyor. Onunla beraber büyüdüğümü görüyorum. Pozisyon alma olarak çok fazla artısının olduğunu düşünüyorum. Çok fazla geliştirdiğini düşünüyorum. Genç oyuncu olduğumda tamamen farklıydım. Çok fazla çalıştıkları için hocamızı ve teknik ekibi çılgın gibi görüyoruz. Çalışma çok seven ve çok fazla futbolun içerisinde olan insanlar.

"BAŞAKŞEHİR'İN GENLERİNDE AVRUPA VAR"

Avrupa kupalarından mücadelede etmenin Başakşehir için bir alışkanlık olduğunu ifade eden Olivier Kemen, şu şekilde konuştu:

"DOĞRU BİR KARAR VERDİĞİMİ GÖRÜYORUZ"

Başakşehir’e imza atmasının doğru karar olduğunun göstergesinin performansından belli olduğunu söyleyen Kemen, şu açıklamalarda bulundu:

Sonuçları gördüğümüzde doğru bir karar verdiğimi görüyoruz. Kayseri’de beni çok seven taraftarlar vardı aslında ama kulüpte olan bazı şeylerden dolayı gerçekleri göremiyorlardı bazen. Bu da benim içinde bir ceza oluyordu. Şimdi burada maçları kazanıyoruz. Kazanarak gidiyoruz. Kazanamadığımız zaman ise tekrardan çalışıp bizim objektifimiz kazanmak olduğu için o şekilde kendimizi veriyoruz. Burada kendimi iyi hissediyorum. Aile ortamı, evde gibi hissediyorum. Burada olmaktan mutluyum.

"ORAYA GİDECEĞİNİ BİLMİYORDUM"

Vatandaşı Vincent Aboubakar'ın, Hatayspor'a transferiyle ilgili ise 28 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"BÜYÜK TAKIMLARIN OLMASI HER ZAMAN İYİDİR"

Büyük kulüplerinden her zaman lige her anlamda değer kattığını vurgulayan Olivier Kemen, şu değerlendirmede bulundu:

Ülke ve lig için böyle büyük takımların olması her zaman iyidir. Bu sene herkesin savaşa hazır olduğunu söyleyebilirim. Bana göre Galatasaray büyük bir takım gerçekten. Her zaman böyle bir gücü olan bir takım. Hep bir sezon başında favori başlıyor gibi oluyorlar. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da iyi olduğunu söyleyebilirim. Başakşehir olarak biz de hazırız. 6 ay sonra bu soruyu sorabilirsiniz. Bence o zamanlar geldiğinde bir bakalım. Biz ses etmeden galip gelerek devam etmek istiyoruz. Biz çalışmaya inanan bir takımız. Başakşehir olarak çalışmaktan beslenen bir takımız. Hayatta hiçbir zaman bir limit yok. Dinine ve inancına çok bağlı bir insanım. Limitin de olmadığı biz yaratandan olduğunu biliyoruz. Asla her maçı kazanmak isterim. Kupa kazanmak ister misin sorusuna ise kesinlikle kupa kazanmak isterim.