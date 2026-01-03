Ömer Faruk Beyaz Başakşehir'den ayrıldı: Yeni takımı açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nereden nereye dedirten bir kariyer daha...

Genç yaşta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ömer Faruk Beyaz, 17 yaşındayken Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapmıştı.

Sarı-lacivertlilerin önem verdiği isimlerin başında gelen Ömer Faruk, Avrupa'ya gitmek istediğini belirtmiş ve bedelsiz bir şekilde Stuttgart'a transfer olmuştu.

Ancak Ömer Faruk Beyaz'ın yüzü Almanya'da da gülmedi.

GENÇ YAŞTA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Stuttgart'ta bekleneni veremeyen Beyaz, sırasıyla Magdeburg ve Hatayspor'a kiralandı.

Almanya'da umduğunu bulamayan Ömer Faruk Beyaz'ın yolu bu kez de Başakşehir'le kesişti.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de top koşturan Beyaz, son olarak İstanbul ekibinden de ayrıldı.

NEREYE GİTSE OLMADI: 1. LİG'E TRANSFER OLDU

Başakşehir'den açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında özveriyle oynayan Ömer Faruk Beyaz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor Kulübüne transfer olmuştur. Ömer Faruk'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2024-2025 sezonunun başında transfer olduğu RAMS Başakşehir'de 23 resmi müsabakada forma giyip 1 kez gol sevinci yaşadı.