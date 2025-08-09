Ömer Faruk Mahir: İlk haftada üç puan aldığımız için çok mutluyuz

1. Lig 2025-2026 sezonunun açılış maçında Ümraniyespor, konuk ettiği Manisa FK’yı 2-1’lik skorla mağlup etti.

Ümraniyespor Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÜÇ PUAN ALDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Mahir, şu şekilde konuştu:

Gerçekten oyunu domine ettiğimiz bir maç geçiriyorduk. Ta ki sayısal eşitsizlik oluşana kadar. Hakem kararları ile ilgili konuşmak istemiyorum. Art niyet kısmına pek inanan bir insan değilim. Rakibin aksiyonları ile bizim aksiyonlarımızda verilen kararlar beni buna itiyor. Sezon başı çok güçlü bir kamp dönemi geçirdik. Bu kamp döneminde eksik kalacağımız durumları da değerlendirdik. Transfer yasağımız var. Her oyuncumuzu en az iki mevkide oynayacak şekilde hazırladık. İlk haftada üç puan aldığımız için çok mutluyuz.