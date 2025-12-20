Orhan Ak: Üstünlük Fenerbahçe'deydi

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u deplasmanda 3-0 ile geçti.

Karşılaşmanın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, açıklamalarda bulundu.

"ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE'DEYDİ"

Fırsatları değerlendiremediklerini aktaran Ak, "İlk 30 dakikada şiddetli, tempolu oynuyorlar. Planımız kazandığımız toplarla az temaslı çıkıp geçişlerle oynamaktı. Fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Kazandığımız toplarda yanlış tercihler yaptık. Fenerbahçe'nin şöyle bir özelliği var; Fenerbahçe topu tekrar kazanınca etkili ayakları var. Ceza alanında net pozisyon yakaladılar ve cezayı kestiler. Ondan sonra golle beraber momentuma devam ettiler. Kontrolü tamamen kaybettik. İlk yarı sonuna kadar üstünlük Fenerbahçe'deydi, bu bir gerçek." dedi.

"ISRAR ETTİK"

Orhan Ak, sözlerini, "İkinci yarı daha özgüvenli oynadık, ısrar ettik. Direkt hücumları bizi yordu. Yıpranıyorsunuz kolay değil. Fenerbahçe, skordan ötürü yaslandı bu bölümde ama maçı hak ettiler." şeklinde noktaladı.

"FENERBAHÇE MAÇI KAZANMAYI HAK ETTİ"

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ak, çok üzgün olduklarını dile getirdi.

İstedikleri sonucu elde edemediklerinin altını çizen Orhan Ak, "İstediğimiz gibi bir oyun olmadı. Sadece ilk 20-25 dakikada iyi savunma yaptık. İlk yarım saatte Fenerbahçe'nin yoğun baskısının olacağını biliyorduk ama maalesef bu bölümleri iyi oynayamadık. Golü bulunca daha farklı pozisyonlar da buldular. Kazandığımız toplardaki basit tercih hataları hücum yememize neden oldu. Devre arasında konuştuk, daha öz güvenli olup daha çok topa sahip olmamız gerektiğini belirttik. İkinci yarıya iyi başladık. Belki Fenerbahçe de biraz bizi bekledi. Birkaç pozisyon yakaladık ama genele bakınca Fenerbahçe maçı kazanmayı hak etti, tebrik ediyoruz." diye konuştu.

"CİDDİ BELİRSİZLİKLER VAR"

Devre arasında transfer takviyesinin olup olmayacağıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Ak, şunları kaydetti: