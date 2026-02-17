Orkun Kökçü, Rafa Silva'nın yokluğunu aratmıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sezonun ilk bölümünde gol hasreti çeken Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, son haftalarda uçuşa geçti

Siyah-beyazlı takımın kaptanı; Eyüpspor maçı ile başlayan seride Süper Lig'de dört, kupada bir gol attı.

Orkun kariyerinde ilk kez, ligde dört maçlık bir seri yakaladı.

ORKUN KÖKÇÜ DAMGA VURMAYA BAŞLADI

İlk devrenin son haftası Kayseri maçında asist yapan 25 yaşındaki orta saha, böylece son 6 resmi maçta da skor katkısı verdi.

Kökçü, bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 5 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Son olarak Başakşehir ağlarını da sarsmasını bilen yetenekli orta sahanın son dönemdeki harika performansı, Portekiz'de geniş yer buldu.

'5. VİTESE TAKTI, BENFICA'YI PİŞMAN ETTİ'

Yapılan haberlerde, "Kökçü 5. vitese taktı... Orkun Kökçü, Benfica'yı pişman etti. Başakşehir maçında harika oyununu bir golle de süslemesini bildi. Harika performansıyla Beşiktaş'ı ayakta tutuyor." yorumları yapıldı.

Diğer yandan Orkun Kökçü'nün performansının yükselmesinde, Rafa Silva'nın ayrılığı da etkili oldu.

RAFA SILVA'DAN SONRA İPLERİ ELİNE ALDI

Takımda kriz çıkardıktan sonra Benfica'ya transfer olan Portekizli oyuncunun ayrılığının ardından hücumda ipleri eline alan Orkun, üst üste golleri sıralamaya başlarken, takımın da en üretken ismi olmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattıkları genç oyuncu için 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.