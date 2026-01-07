Orkun Kökçü, Salih Özcan gelişmesini duyurdu

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Orkun Kökçü, açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Orkun, Fenerbahçe maçından gördüğü kırmızı karttan, Beşiktaş'a transferi gündemde olan A Milli Takım'dan arkadaşı Salih Özcan'a kadar birçok konuda çarpıcı sözler sarf etti.

"TÜRKİYE'DEKİ FUTBOLDA İNANILMAZ BİR KAOS VAR"

Türk futbolundan bahseden Orkun, şöyle konuştu:

Kamp bayağı yoğun geçiyor. Takım olarak iyi bir dönem geçiriyoruz burada. Daha çok kaynaşıyoruz arkadaşlarla. Her açıdan iyi geçiyor kamp. Türkiye'de futbol açısından diğer ülkelere göre inanılmaz bir kaos var. Avrupa'dan gelen bir futbolcu için ilk etapta zor olabilir. En önemlisi kulübün kaos içerisinde olmaması. Bizde öyle bir kaos yok ama sonuçlar daha iyi olabilirdi. Onu da çözmek için hocamızla beraber çalışıyoruz. Türkiye bambaşka bir yer. Ama bu da futbolun daha zevkli olmasını sağlıyor.

"PORTEKİZ'DE HAYATIN GERÇEKLERİYLE KARŞILAŞTIM"

Benfica dönemi hakkında Orkun, şunları dedi:

Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda hocamla bir tartışma geçirdim. Normal hayatta biraz sıkıntılar geçirdim Portekiz'de. Benim için en önemlisi hayatta mutlu olmak. Hollanda'da rahattım ama Portekiz'de hayatın gerçekleriyle karşılaştım ama saha içinde iyiydim. Babam ve ailemle konuşup tüm opsiyonları tarttık. Beşiktaş'tan teklif gelince reddedemedim. Küçükken Beşiktaş'ın hayalini kuruyordum gerçekten. Ben kariyer yapayım diye düşünen bir insan değilim çünkü ne olursa olsun sonunda unutuluyorsunuz. Ben mutlu olacağım yere gelmek istedim. Burada mutlu olacağımı düşünüyordum ve mutluyum da. Bazen yazıp çiziyorlar Orkun mutsuz diye, öyle bir şey yok, ben mutluyum. Sonuçlar ve futbol daha da iyi olursa daha da mutlu bir insan olabilirim. Hollanda'da çok kolaydı çünkü ailem ve arkadaşlarım yanımdaydı, bir düzenim vardı. Ama Portekiz'de yalnız kaldığım anlarda iki sene boyunca evde oturdum. Çok sıkıcı geçti. Ben de futbol dışında çok kaynaşan bir insan değilim. Tek başına kaldığında biraz zordu.

"HEP BONSERVİSİN KONUŞULMASI BİRAZ YORUYOR"

Bonservisinin konuşulmasının kendisini yorduğunu söyleyen orta saha oyuncusu, şunları dedi:

Hep bonservis ücreti konuşuluyor, o da yoruyor. Ama inan hiç kafaya takmıyorum. Çünkü ben neler yapabileceğimi biliyorum. Sosyal medyaya pek bakmıyorum ama karşına illaki geliyor. Hep aynı muhabbetlerin olması biraz yoruyor.

"HAVALİMANINDAKİ KARŞILAMANIN KARŞILIĞINI VERMEK İSTİYORUM"

Milli futbolcu, sözlerine şöyle devam etti:

Havalimanındaki karşılamada ilk kez futbol kariyerinde bir sevgi hissettim. Uçakta karşılama olacak diye konuşuluyordu ama o kadar olmaz diyordum. Bu kadar büyük bir karşılama olacağını tahmin etmiyordum. Güzel bir süreçti o ama şu anda onun karşılığını daha da çok vermek istiyorum, ona biraz takılıyorum.

"GOL ATMAYI ŞU ANA KADAR BECEREMEDİM AMA OLACAK"

Gol atamaması hakkında konuşan Orkun, şu açıklamayı yaptı:

Son 3-4 senedir hep 10 gole yakın atıyordum. Bu sene sıfırdayız. Sıkıntılı bir durum. Çözümünü de biliyorum ama burada konuşmasak da olur. Bunu dert ediyordum ama bu son tatille kafada biraz bıraktım. Benfica ve Feyenoord'da takım olarak daha önde oyun kuruyorduk, geçiş oyunu pek yoktu. Burada ilk başta öyle bir oyun planı vardı, şimdi daha çok topa sahip olma oyunu oynuyoruz. Daha çok ön alanda oynasam daha çok gol atabilirim. 10 numarada oynama istemek değil, ben 8 numarayım. Ben defanstan oyun kurmayı ve gol atmayı seviyorum. Çok beceremedik şu ana kadar ama olacak. Türkiye'de tek gol ve asiste bakılıyor. Avrupa'da daha çok oyun performansına bakılıyor. Kötü oynasam ama gol atsam Türkiye'de sorun olmaz diye düşünüyorum.

"SUUDİ ARABİSTAN VE AVRUPA'DAN İLGİLENEN TAKIMLAR OLDU"

Kendisine tekliflerin olduğunu belirten Orkun Kökçü, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş'a gelmeden önce yoklayan takımlar oldu. Babama 'bana her şeyi anlatma, ciddi olduğunda anlat' dedim. Suudi Arabistan'dan ve Avrupa'dan ilgilenen takımlar vardı. Mutlu olacağım yere gitmek istedim.

"PENALTI İŞİ SIKINTILI"

Milli oyuncu, açıklamalarına şöyle devam etti:

En rahat olduğum yer 8 numara. Atağa katılabilen, arkadan oyun kurabilen bir orta sahayım. Daha çok takımı yönlendirebilmek istiyorum. Penaltı işi sıkıntılı. İlk golün daha özel olmasını istiyorum. Kasım ayından sonra penaltılar için ilk sırada benim ismim yazıldı ama gol atamazsam daha da kötü olur diye Cengiz Ağabey attı. Ama bundan sonra penaltı gelirse artık atarım.

"AŞIRI HIRS YAPTIĞIM İÇİN KIRMIZI KART GÖRDÜM"

3-2'lik skorla kaybedilen Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart hakkında Orkun, şu sözleri sarf etti:

Fenerbahçe maçında galiba aşırı hırs yaptım. Onun için o kırmızı kartı gördüm herhalde. Orada aşırı hırs yapıp, gaza geldim diyebilirim sanırım. Birkaç gün biraz zorlandım, dert ettim illaki. 2-3 gün hiçbir şey konuşmadım. Telefonu kapattım. Öylesi dönemlerde gerçek dostlarınız kim, onu öğreniyorsunuz. Babam bir hafta yanımda kaldı. Sonuçta futbol bu. Olmaması lazım ama oluyor. Bir hafta sonra milli takıma gittim ve o farklı ortam da iyi geldi bana. Ondan sonra da performans olarak yükseliş oldu.

"SERGEN YALÇIN'IN NE İSTEDİĞİ ÇOK NET"

Orkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben Sergen Yalçın'ı pek izleyemedim ama babam ve abilerim hep bahsediyordu. Ne istediği çok net, hiç lafı dolandırmıyor. Futbolcu olduğu için de bizleri çok iyi anlayabiliyor. Süper Lig'i çok iyi biliyor. Türkiye'de futbola çok hakim. Şimdi bu kamp da onun oyun planını yerine getirebilmemiz için iyi bir dönem. Hoca bazen odaya çağırıp 'Sana gol atma mı dedim' dediği oluyor. Hocam da gol bekliyor benden.

"SORUMLULUK ALMAKTAN KORKMAM"

Sorumluluk almaktan korkmadığını söyleyen Orkun, şu sözleri sarf etti:

Kaptan olmak büyük bir sorumluluk. Başkanımız aradı beni bu konuda. Feyenoord'da da 21 yaşında kaptan oldum. Benim için normal. Sorumluluk almaktan korkmam.

"SALİH ÖZCAN'I BEN DE BEKLİYORUM"

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan hakkında Orkun, şunları dedi: