Orkun Kökçü, skor katkısına sürdürüyor

Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, müsabakanın 9. dakikasında Wilfred Ndidi’ye, 59. dakikada da Olaitan’a asist yaparak; İzmir ekibi karşısında iki gole katkı sağladı.

TOPLAM 7 ASİST YAPTI

24 yaşındaki orta saha, Süper Lig’de Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir ile Türkiye Kupası’nda oynadıkları Kocaelispor mücadelelerinde 1’er gol atarken, bu maçla birlikte de toplam 7 asist yaptı.

80 DAKİKA OYNADI

Mücadeleye 11’de başlayan Kökçü, 80. dakikada yerine Salih Uçan’a bıraktı.