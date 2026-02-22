Orkun Kökçü, skor katkısına sürdürüyor

Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü, Göztepe karşısında yaptığı asistlerle son haftalardaki skorer kimliğini devam ettirdi.
Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, müsabakanın 9. dakikasında Wilfred Ndidi’ye, 59. dakikada da Olaitan’a asist yaparak; İzmir ekibi karşısında iki gole katkı sağladı.
TOPLAM 7 ASİST YAPTI
24 yaşındaki orta saha, Süper Lig’de Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir ile Türkiye Kupası’nda oynadıkları Kocaelispor mücadelelerinde 1’er gol atarken, bu maçla birlikte de toplam 7 asist yaptı.
80 DAKİKA OYNADI
Mücadeleye 11’de başlayan Kökçü, 80. dakikada yerine Salih Uçan’a bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)