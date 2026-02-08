Orkun Kökçü'den Süper Lig'de son 3 maçta 3 gol

- Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın son üç Süper Lig maçında üç gol attı.
- Alanyaspor karşısında penaltıdan gol atan Kökçü, Eyüpspor ve Konyaspor maçlarında da ağları sarstı.
- Kökçü, Türkiye Kupası'nda attığı golle sezon toplamını dörde çıkardı.
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Siyah-beyazlıların ilk golünü Orkun Kökçü kaydetti.
Müsabakanın 32. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Orkun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
GOL SAYISINI 4'E ÇIKARDI
Eyüpspor ve Konyaspor maçlarının ardından Alanyaspor mücadelesinde de fileleri sarsan Orkun, ligde son 3 maçta 3. kez gol sevincini yaşadı.
Türkiye Kupası'nda 1 golü bulunan 25 yaşındaki futbolcu toplamdaki gol sayısını da 4'e çıkardı.
Mücadeleye 11'de başlayan Orkun Kökçü, 90 dakika sahada kaldı.