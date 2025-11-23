Abone ol: Google News

Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tartışma yarattı

Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen ve kırmızı-siyahlı ekibin yıldızı Henry Onyekuru, stadyumdan birlikte ayrılırken ikilinin görüntüleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 09:32
  • Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi.
  • Osimhen ve Onyekuru'nun samimi görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı.
  • Rakip taraftarlar, iki oyuncuya tepkilerini dile getirdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında 1-0 geriye düştüğü Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.  

STADYUMDAN OMUZ OMUZA AYRILDILAR

Galatasaraylı Victor Osimhen ve Gençlerbirliği'nin yıldızı Henry Onyekuru'nun stadyumdan birlikte sarılarak samimi bir şekilde ayrıldığı görüldü.

Onyekuru'nun ağzını kapadığı, Osimhen'e bir şeyler söylediği gözlemlendi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Ortaya çıkan bu görüntüler sonrası rakip taraftarlar iki oyuncuya da sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi.

Yapılan yorumlarda Galatasaraylı eski futbolcu Henry Onyekuru'nun geçmişteki açıklamaları hatırlatılarak, sarı-kırmızılı oyuncularla sergilediği samimi davranışları eleştirildi. 

