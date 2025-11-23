Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tartışma yarattı

- Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi.
- Osimhen ve Onyekuru'nun samimi görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı.
- Rakip taraftarlar, iki oyuncuya tepkilerini dile getirdi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında 1-0 geriye düştüğü Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.
STADYUMDAN OMUZ OMUZA AYRILDILAR
Galatasaraylı Victor Osimhen ve Gençlerbirliği'nin yıldızı Henry Onyekuru'nun stadyumdan birlikte sarılarak samimi bir şekilde ayrıldığı görüldü.
Onyekuru'nun ağzını kapadığı, Osimhen'e bir şeyler söylediği gözlemlendi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Ortaya çıkan bu görüntüler sonrası rakip taraftarlar iki oyuncuya da sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi.
Yapılan yorumlarda Galatasaraylı eski futbolcu Henry Onyekuru'nun geçmişteki açıklamaları hatırlatılarak, sarı-kırmızılı oyuncularla sergilediği samimi davranışları eleştirildi.