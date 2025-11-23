Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tartışma yarattı Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen ve kırmızı-siyahlı ekibin yıldızı Henry Onyekuru, stadyumdan birlikte ayrılırken ikilinin görüntüleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.