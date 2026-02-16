Paul Onuachu, bu sezon Süper Lig'de kendini aştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da son 4 maçtır rakip kaleleri boş geçmeyen Paul Onuachu, ligde gol sayısına 16'ya çıkartarak gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

Golcü oyuncu, bordo-mavili takıma kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de 21 maçta 15 gol kaydetmişti.

Nijeryalı oyuncu o sezon 102 dakikada bir gol ortalaması yakalarken, maç başına 0.71 gol istatistiğiyle takımın en önemli hücum silahlarından biri olmuştu.

DAHA AZ MAÇTA DAHA ÇOK GOL ATTI

Özellikle hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki fizik üstünlüğüyle dikkat çeken Onuachu, Trabzonspor'un skor yükünü çeken isimlerin başında gelmişti.

Bu sezon ise Paul Onuachu, sezon tamamlanmadan bordo-mavili takıma kiralık olarak geldiği sezonu şimdiden geride bıraktı.

Golcü oyuncu, Süper Lig'de 19 maçta 16 gole ulaştı. Dakika başına gol süresini 101 dakikaya düşüren tecrübeli forvet, maç başına 0.84 gol ortalaması yakalayarak ilk sezonuna göre daha yüksek bir verimlilik sergiledi.

GOLLERİN YÜZDE 37'Sİ ONDAN

Onuachu'nun bu sezon pozisyonları gole çevirme oranında artış yaşanırken, ceza sahası içindeki etkinliğini sürdüren Nijeryalı oyuncu, daha yüksek yüzdeyle skor üreterek takımına doğrudan katkı sağladı.

Ligde 22 maçta 43 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz ekibinde Nijeryalı futbolcu, 16 golle en skorer oyuncu olarak öne çıktı.

Gollerin yüzde 37,2'ne imza attı.

46 MAÇTA 34 GOL

Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla 46 resmi karşılaşmada 34 gole imza attı.

Nijeryalı futbolcu, 2023-2024 sezonunda ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 müsabakada 17 kez rakip fileleri havalandırdı.

Onuachu, bu sezon da ligde 19 mücadelede 16, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmada 1 gol kaydetmeyi başardı.