Paulista: Bu skoru kabul edemeyiz

Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak önemli puan kaybı yaşadı. Maç sonrası siyah-beyazlıların stoperi Gabriel Paulista, hem takımın performansı hem de genel durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR SKORU KABUL EDEMEYİZ"

Brezilyalı savunmacı, kendi sahalarında alınan beraberlikten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi:

Kendi sahamızda böyle bir skoru kabul etmemiz mümkün değil. Samsunspor iyi bir takım, iyi organize olmuş bir takım, onları tebrik ederim. İlk yarının son 15-20 dakikasında iyi oynadık, oyunu domine ettik, agresiftik. İkinci yarıda golü bulduktan sonra oyunu kabul etmemiz mümkün değil. Mantalitemiz daha büyük olmalı bu tür durumlarda. Ardından rakip golü attı. Hatalar yaptık hepimiz. Üzgünüz.

"SAHADA DAHA FAZLA KARAKTER GÖSTERMELİYİZ"

Paulista, takımın fiziksel olarak hazır olduğunu ancak oyun karakteri ve konsantrasyon anlamında geliştirilmesi gerektiğini vurguladı:

Bir antrenman eksikliği yok. Antrenmanlarda önde baskıyı çalışıyoruz. Sahaya daha çok kişilik koymamız gerektiğini düşünüyorum. Kendi sahamızda bu şekilde olmamalı, buna izin veremeyiz. Daha çok birbirimizi eleştirmeliyiz. Tek suçlu yok; takım olarak puan kaybediyoruz.

Deneyimli oyuncu, maç boyunca sorumluluk paylaşımının önemine dikkat çekerek, takımın kolektif performansını geliştirmesi gerektiğini belirtti.