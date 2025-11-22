Abone ol: Google News

Pendikspor, Hatayspor karşısında galip geldi

Pendikspor, 1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 17:41
  • Pendikspor, 1. Lig'in 14. haftasında Hatayspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
  • Maçtaki tek golü, 56. dakikada Jonson Clarke-Harris penaltıdan attı.
  • Bu galibiyetle Pendikspor liderlik koltuğuna otururken, Hatayspor sondan ikinci sırada kaldı.

1. Lig'in 14. haftasında Pendikspor, deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu.

Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Pendikspor, 1-0 kazandı.

Mücadelede Pendikspor'a galibiyeti getiren golü, 56. dakikada penaltı noktasından Jonson Clarke-Harris attı.

1021 GÜN SONRA HATAY'DA MAÇA ÇIKTILAR

Bu karşılaşmayla birlikte Hatayspor, 1021 gün sonra Hatay'da sahaya çıktı.

PENDİKSPOR, LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 9 maça yükselten Pendikspor, 29 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Hatayspor ise 4 puan ile sondan ikinci sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Pendikspor, Manisa FK'yı konuk edecek. Hatayspor ise sonuncu Adana Demirspor'a konuk olacak.

