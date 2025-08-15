Pep Guardiola, Ederson'un geleceğiyle ilgili konuştu

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon bu hafta başlıyor.

Manchester City, ligin ilk haftasında Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton'la deplasmanda karşılaşacak.

Wolverhampton mücadelesi öncesinde Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola soruları yanıtladı.

"EDERSON GELİP AYRILMAK İSTEDİĞİNİ YA DA TEKLİF GELDİĞİNİ SÖYLEMEDİ"

Guardiola, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Ederson'un durumuna açıklık getirdi.

Brezilyalı kaleci için Guardiola, "Ederson bana gelip ayrılmak istediğini ya da kendisine teklif geldiğini söylemedi. Buradaki tüm oyuncular bizim oyuncularımız ve onlarla çalışıyorum. Ne olacağını kimse bilmiyor." ifadelerini kullandı.

Guardiola, Ederson'un Wolverhampton'la oynanacak maçın kadrosunda yer almayacağına da sözlerine ekledi.

KARİYERİ

Futbola ülkesi Brezilya'da Sao Paulo'nun altyapısında başlayan Ederson, 2010'da Benfica'nın altyapısına transfer oldu. Portekiz'de GD Ribeirao ve Rio Ave formalarını da giyen Brezilyalı kaleci, 2015'te Benfica'ya geri döndü.

Manchester City ile 2017'de anlaşan Ederson, kariyeri boyunca 498 maça çıkarken kalesinde 430 gol gördü. Ederson bu karşılamaların 222'sinde kalesini gole kapattı.