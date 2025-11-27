PFDK, Ederson kararını duyurdu!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımlar ve oyuncuları açıklamıştı.

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai ile Süper Lig'den 12 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmişti.

EDERSON'A CEZA YOK

Yaşanan bu gelişmelerin ardından PFDK, aldığı kararları resmen duyurdu.

Rizespor maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakaretiyle nedeniyle sevk edilen, Fenerbahçeli Ederson için disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığını karar verildi.

PFDK'den yapılan açıklamada, "Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES hakkında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

DERBİDE OYNAYABİLECEK

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Ederson, forma şansı verilmesi halinde Galatasaray'a karşı sahada olacak.

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

SALLAI 2 MAÇ CEZA ALDI

Kurul; Galatasaraylı Roland Sallai’ye ise rakip takım oyuncusuna ciddi faulü nedeniyle 2 maç ceza verdi.

PFDK açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Galatasaray A.Ş. sporcusu Roland Sallai'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

SALLAI'NİN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

28 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde ve 5 Aralık Cuma günü Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.