Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'a konuk oldu.

Mücadeleyi 5-2 kazanan Fenerbahçe'de kaleci Ederson, PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 23.11.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve kulübün 23.11.2025 tarihinde x sosyal medya hesabında yapmış olduğu açıklamada yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE'DEN SAVUNMA

Fenerbahçe yönetimi sevke dair hazırlıklarını tamamladı.

Ederson'un Manchester City ve oynadığı diğer tüm takımlara ait görüntülerin yer aldığı kapsamlı bir savunma yapılacak.

EDERSON'UN SEVK EDİLDİĞİ 41. MADDE NE DİYOR?

TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 280.000.- TL'den 1.200.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 120.000.-TL'den 560.000.- TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 105.000.-TL'den 200.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 70.000.-TL'den 120.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 70.000.- TL'den 700.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(2) Müsabaka görevlileri dışında kalan kişilere tükürenlere 4 ila 6 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir. Bu fiilin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 8 ila 12 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 90 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde kulüplere Süper Lig için 800.000.-TL'den 2.400.000.-TL'ye kadar,

1. Lig için 440.000.-TL'den 1.200.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 240.000.-TL'den 440.000.- TL'ye kadar, 3. Lig için 120.000.-TL'den 240.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(4) Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez

GALATASARAY'DAN 2 İSİM SEVK EDİLDİ

Galatasaray - Gençlerbirliği mücadelesinde kırmızı kart gören Galatasaraylı Roland Sallai, kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.