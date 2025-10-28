PFDK'dan Beşiktaş'a 400 bin lira para cezası!

- PFDK, Beşiktaş'a taraftarlarının çirkin tezahüratları nedeniyle 400 bin lira ceza verdi.
- Ceza, Konyaspor maçındaki olaylar sonucu uygulandı.
- Beşiktaş'a deplasman, Konyaspor'a iç saha için kısmi tribün kapama cezası da verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), aldığı yeni kararları duyurdu.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'a, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor ile deplasmanda oynanan mücadelede siyah-beyazlı taraftarların çirkin ve kötü tezahüratından dolayı 400 bin lira para cezası uygulandı.
TRİBÜN KAPAMA CEZASI
Ayrıca kurul tarafından Beşiktaş'a aynı sebepten dolayı bir sonraki deplasmanda, Konyaspor'a ise söz konusu nedenden iç sahada oynanacak ilk karşılaşma için kısmi tribün kapama cezası verildi.