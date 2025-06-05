PFDK'den 5 Süper Lig takımına ceza

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 5 kulübe çeşitli cezalar verdi.

TFF'nin açıklamasına göre PFDK, farklı gerekçelerle Antalyaspor'a 528 bin lira, Galatasaray ve Samsunspor'a ayrı ayrı 336 bin lira, Fatih Karagümrük'e ise 84 bin lira para cezası verdi.

TRİBÜN KAPAMA CEZASI VERİLDİ

Kurul, Beşiktaş'ın yanı sıra Fatih Karagümrük, Antalyaspor, Galatasaray ve Samsunspor'a kısmi tribün kapatma cezası da uyguladı.