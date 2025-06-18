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Premier Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu. Son şampiyon Liverpool, ilk hafta Bournemouth ile evinde karşılaşacak.